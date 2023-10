Les avocats présentent leurs réquisitoires au procès de deux policiers accusés de la mort d’Elijah McClain

DENVER (AP) – Les avocats ont commencé à présenter leurs plaidoiries mardi lors du procès des deux premiers policiers poursuivis pour la mort d’Elijah McClain en 2019, un homme noir qui a été tenu par le cou et coincé par des policiers dans une banlieue de Denver devant les ambulanciers. lui a injecté un puissant sédatif.

McClain a été arrêté alors qu’il rentrait chez lui d’un dépanneur un soir d’été, écoutant de la musique et portant un masque qui couvrait la majeure partie de son visage. Un appelant au 911 l’a signalé comme suspect et le contrôle de police est rapidement devenu physique avec McClain, un massothérapeute de 23 ans apparemment pris au dépourvu, demandant à être laissé seul. Il n’avait été accusé d’aucun crime.

Des témoins à charge ont déclaré que la kétamine sédative avait tué McClain. Mais les procureurs ont également présenté un témoignage médical selon lequel la contention de McClain par les agents d’Aurora Randy Roedema et Jason Rosenblatt a déclenché une série de problèmes de santé qui ont rendu McClain difficile à respirer et plus vulnérable à une surdose mortelle.

Les avocats de la défense n’ont cité aucun témoin, mais ont plutôt posé des questions aux témoins à charge pour démontrer que les officiers n’avaient pas causé la mort de McClain.

Roedema et Rosenblatt sont accusés d’homicide involontaire, d’homicide par négligence criminelle et de voies de fait au deuxième degré – tous des crimes. Une condamnation pour voies de fait est passible de la peine la plus sévère, jusqu’à 16 ans de prison.

L’officier Nathan Woodyard – dont le procès débute vendredi – a été le premier à arrêter McClain. En moins de 10 secondes, Woodyard a mis la main sur McClain et l’a retourné. Alors que McClain tentait d’échapper à son emprise, Woodyard a déclaré : « Détendez-vous, ou je vais devoir changer cette situation. »

La rencontre s’est intensifiée, Woodyard, Roedema et Rosenblatt emmenant McClain au sol et Woodyard le mettant en prise par le cou et appuyant contre son artère carotide, le rendant temporairement inconscient. Les policiers ont déclaré plus tard aux enquêteurs qu’ils avaient arrêté McClain après avoir entendu Roedema dire : « Il a attrapé votre arme, mec. »

Ce moment peut être entendu mais pas vu sur la vidéo de la caméra corporelle. Les nombreuses vidéos des moments qui ont conduit à sa mort ont été montrées à plusieurs reprises aux jurés.

Deux ambulanciers paramédicaux, Jeremy Cooper et Peter Cichuniec, ont également été inculpés du décès de McClain et devraient être jugés en novembre.

Le procureur local n’a pas engagé de poursuites pénales en 2019, mais l’affaire a été réexaminée en 2020 après que le gouverneur Jared Polis a demandé au procureur général de l’État, Philip Weiser, d’enquêter au milieu des manifestations contre les brutalités policières contre les Noirs à la suite du meurtre de George Floyd à Minneapolis. .

Roedema et Woodyard sont actuellement suspendus sans salaire. Rosenblatt est le seul officier impliqué dans l’incident qui a été licencié – non pas pour la rencontre mortelle elle-même, mais pour avoir ridiculisé la reconstitution de la prise de cou par d’autres officiers.

