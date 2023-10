Les avocats pleurent l’ancien juge Lannon du comté de La Salle – Shaw Local

C’était un homme grand et facile à distinguer parmi la foule – en particulier avec sa barbe teinte en vert le jour de la Saint-Patrick – mais ses collègues ont déclaré que la chose la plus importante chez le juge Jim Lannon était son cœur.

L’honorable Richard J. Lannon Jr. est décédé vendredi à l’âge de 89 ans. Les avocats et les juges du circuit qui comprend le comté de La Salle ont pleuré un pair qui a exercé pendant plus de 60 ans au sein du cabinet La Salle qu’il a cofondé, aujourd’hui Herbolsheimer Duncan Eiten Hintz et Klinefelter.

John Duncan III, qui est devenu associé directeur chez Herbolsheimer après que Lannon soit devenu juge en 2011, a déclaré que Lannon avait ensuite repris sa pratique et « est venu tous les jours » jusqu’à la fin.

« Vous n’auriez pas pu trouver un meilleur mentor », a déclaré Duncan, « ou une personne plus agréable à côtoyer. »

Malgré son expérience et sa maîtrise du droit, Lannon se distinguait par son humilité.

« Jim était un gentleman, un avocat doué et un ardent défenseur de ses clients », a déclaré le juge du comté de La Salle, Michael C. Jansz, qui avait également travaillé avec Lannon à Herbolsheimer. « Il était un membre très respecté de la communauté juridique du comté de La Salle et il nous manquera. »

L’ancien juge du circuit du comté de La Salle, R. James Lannon, est décédé le vendredi 29 septembre 2023. Il avait 89 ans.

Lannon a obtenu un diplôme en comptabilité de l’Université de l’Illinois avant de revenir pour obtenir un diplôme en droit. Il a été admis au barreau en 1960. Alors qu’il était dans l’Illinois, il a servi au ROTC et a été officier dans la réserve de l’armée américaine de 1956 à 1974.

Les anciens partenaires se souvenaient de lui chaleureusement. La juge du comté de La Salle, Karen C. Eiten, a qualifié Lannon de « bon mentor et ma ressource dans le cabinet ».

« J’ai eu une affaire particulièrement difficile avec un avocat et un juge adverses difficiles », a déclaré Eiten. « J’ai demandé à Jim d’être mon deuxième président, croyant que sa présence aiderait l’affaire. Avec le recul, je me rends compte à quel point c’était insolent : un associé junior demandant à l’associé senior de s’asseoir en deuxième position.

« Jim, de manière caractéristique, a fait ce qu’il y avait de mieux « pour le bien de l’ordre ». Je suis certain que sa présence a alimenté la victoire dans cette affaire.

L’avocat d’Ottawa, Michael Reagan, associé de Lannon depuis 30 ans, a déclaré que Lannon «ne s’est jamais éloigné de son expérience en comptabilité».

« Il pouvait faire plus de calcul mental en vous regardant directement que la plupart des gens ne pouvaient en faire à cette époque avec une calculatrice », a déclaré Reagan. « Grâce à cette compétence, il pourrait orienter efficacement les interactions vers des résolutions plus rapides. »

Reagan a déclaré qu’il avait également jugé des affaires avec Lannon à la table adverse.

« Pendant tout cela, il a été d’une objectivité et d’une équité sans faille », a déclaré Reagan. « Tout le monde pouvait compter sur lui pour agir ainsi et pour regarder vers le plus grand bien commun. »

C’est l’une des qualités qui a attiré l’attention de Tom Kilbride, ancien juge en chef de la Cour suprême de l’Illinois, qui a nommé Lannon à la Cour de circuit du comté de La Salle après le départ à la retraite du juge en chef James A. Lanuti.

Lannon a siégé peu avant son 77e anniversaire et on lui a dit qu’il serait un « gardien » jusqu’aux élections générales de 2012.

Le travail n’était pas sans stress – Lannon était consterné par le volume des cas de saisies immobilières – mais il adorait son mandat de juge.

«Je savais que j’apprécierais ça, mais je ne savais tout simplement pas à quel point j’apprécierais ça», a déclaré Lannon à sa retraite du banc. « C’est incroyable de voir combien de facettes du droit je n’ai pas abordées au cours de ma pratique privée, même si j’ai travaillé presque exclusivement en litige civil. J’ai beaucoup appris.

Lannon s’est fait un devoir de féliciter ses collègues juges et a été particulièrement encourageant envers son successeur, le juge de circuit Troy Holland.

«J’apprécierai toujours à quel point le juge Lannon m’a été utile lorsque j’ai été élu à la magistrature en 2012», a déclaré Holland. « Jim était un défenseur zélé et bien préparé en tant qu’avocat, mais il a fait preuve de courtoisie pour résoudre les questions juridiques. Il a apporté ces mêmes qualités sur le banc.

La Maison Funéraire Hurst s’occupe des arrangements.