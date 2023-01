Les avocats ont trouvé plus de documents classifiés au domicile de Joe Biden

WASHINGTON –

Les avocats du président Joe Biden ont trouvé plus de documents classifiés à son domicile de Wilmington, dans le Delaware, qu’on ne le savait auparavant, a reconnu samedi la Maison Blanche.

L’avocat de la Maison Blanche, Richard Sauber, a déclaré dans un communiqué qu’un total de six pages de documents classifiés avaient été trouvés lors d’une perquisition dans la bibliothèque privée de Biden. La Maison Blanche avait déclaré précédemment qu’une seule page y avait été retrouvée.

La dernière révélation s’ajoute à la découverte de documents retrouvés en décembre dans le garage de Biden et en novembre dans ses anciens bureaux du Penn Biden Center à Washington, depuis qu’il était vice-président. La mauvaise gestion apparente de documents classifiés et de dossiers officiels de l’administration Obama fait l’objet d’une enquête par un ancien avocat américain, Robert Hur, qui a été nommé conseiller spécial jeudi par le procureur général Merrick Garland.

Sauber a déclaré samedi dans un communiqué que les avocats personnels de Biden, qui n’avaient pas d’habilitation de sécurité, avaient arrêté leurs recherches après avoir trouvé la première page mercredi soir. Sauber a trouvé le matériel restant jeudi, alors qu’il facilitait leur récupération par le ministère de la Justice.

“Pendant que je le transférais aux responsables du DOJ qui m’accompagnaient, cinq pages supplémentaires avec des marques de classification ont été découvertes parmi le matériel avec, pour un total de six pages”, a déclaré Sauber. “Les responsables du DOJ avec moi en ont immédiatement pris possession.”

Sauber a précédemment déclaré que la Maison Blanche était “confiante qu’un examen approfondi montrera que ces documents ont été égarés par inadvertance, et le président et ses avocats ont agi rapidement dès la découverte de cette erreur”.

La déclaration de Sauber n’a pas expliqué pourquoi la Maison Blanche a attendu deux jours pour fournir une comptabilité mise à jour du nombre d’enregistrements de documents classifiés. La Maison Blanche fait déjà l’objet d’un examen minutieux pour avoir attendu plus de deux mois pour reconnaître la découverte du groupe initial de documents au bureau de Biden.

Jeudi, lorsqu’on lui a demandé si Biden pouvait garantir que des documents classifiés supplémentaires ne se présenteraient pas lors d’une nouvelle recherche, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes : “Vous devriez supposer que c’est terminé, oui.”

Sauber a réitéré samedi que la Maison Blanche coopérerait avec l’enquête de Hur.

Bob Bauer, l’avocat personnel du président, a déclaré que son équipe juridique avait “tenté d’équilibrer l’importance de la transparence publique, le cas échéant, avec les normes établies et les limites nécessaires pour protéger l’intégrité de l’enquête”.

Le ministère de la Justice impose historiquement une barre juridique élevée avant de porter des accusations criminelles dans les affaires impliquant la mauvaise gestion d’informations classifiées, avec l’exigence que quelqu’un ait l’intention d’enfreindre la loi au lieu d’être simplement négligent ou négligent en le faisant. La loi principale régissant le retrait et la conservation illégaux de documents classifiés érige en crime le fait de retirer “sciemment” des documents classifiés et de les stocker de manière non autorisée.

Les circonstances impliquant Biden, du moins telles qu’elles sont connues à ce jour, diffèrent d’une enquête distincte sur la mauvaise gestion de documents classifiés dans le club privé et la résidence de l’ancien président Donald Trump en Floride.

Dans le cas de Trump, l’avocat spécial Jack Smith enquête pour savoir si quelqu’un a cherché à faire obstruction à leur enquête sur la conservation de documents classifiés au domaine de Palm Beach. Des responsables du ministère de la Justice ont déclaré que les représentants de Trump n’avaient pas pleinement respecté une assignation à comparaître demandant le retour de documents classifiés, incitant les agents à retourner au domicile avec un mandat de perquisition afin de pouvoir collecter des documents supplémentaires.

L’écrivain d’Associated Press Eric Tucker a contribué à ce rapport