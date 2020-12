Les avocats de Dominion Voting Systems ont envoyé une lettre cinglante de cesser et de s’abstenir de réprimander Melissa Carone, l’ancienne entrepreneur qui est devenue infamie après avoir affirmé avoir aidé le président élu Joe Biden à truquer les élections.

La lettre était l’une des nombreuses envoyées aux alliés du président Donald Trump et à ceux qui ont insisté pour affirmer que l’entreprise avait « truqué ou indûment influencé » l’élection présidentielle de 2020.

Dominion, la société qui a fourni le matériel et les logiciels pour les machines à voter lors de l’élection, a critiqué la «campagne de dénigrement» et les affirmations de Carone comme «farfelues».

« Vous avez gagné une infamie internationale plus tôt ce mois-ci en tant que soi-disant « témoin vedette » de Rudy Giuliani qui pourrait soi-disant corroborer des accusations farfelues selon lesquelles Dominion a truqué ou influencé de manière inappropriée le résultat de l’élection présidentielle américaine de novembre 2020 », les avocats Thomas Clare et Megan Meier a déclaré dans la lettre, obtenue par Law & Crime.

Dominion demande à Carone de préserver toutes les communications entre Sidney Powell, Lin Wood, Jenna Ellis, Rudy Giuliani et « tout autre membre de la campagne Trump »

«Sans la moindre preuve corroborante, vous avez affirmé avoir été témoin de plusieurs versions différentes de fraude électorale – allant d’une histoire impliquant une camionnette à d’autres accusations selon lesquelles les votes étaient comptés plusieurs fois. Vous avez publié ces déclarations même si vous saviez depuis le début que vos attaques contre Dominion n’ont aucun fondement dans la réalité.

Dominion a déclaré que la semaine dernière, ils avaient envoyé des lettres à Sidney Powell et à diverses entités médiatiques, «exigeant le retrait de leurs myriades de déclarations fausses et conspiratrices sur Dominion».

« Nous vous écrivons maintenant parce que vous vous êtes positionné en tant que leader éminent de la campagne de désinformation en cours en prétendant avoir une sorte de « connaissance d’initié » concernant les activités commerciales de Dominion, alors qu’en réalité, vous avez été embauché par une agence de dotation pour un jour pour nettoyer le verre sur les machines et accomplir d’autres tâches subalternes », poursuit la lettre à Carone.

Dans la lettre, Dominion demande à Carone de «cesser et de s’abstenir de faire des allégations diffamatoires» à propos de l’entreprise et de conserver «tous les documents relatifs à Dominion et à votre campagne de dénigrement contre l’entreprise».

La lettre de cesser et de s’abstenir de Carone déclare que «un litige concernant ces questions est imminent».

Dominion demande à Carone de préserver toutes les communications entre Sidney Powell, Lin Wood, Jenna Ellis, Rudy Giuliani et «tout autre membre de la campagne Trump».

Carone a également reçu pour instruction de tenir des registres de «chaque» personne qui a «indemnisé» le dénonciateur autoproclamé, ou «toute entité» qui lui est liée, pour «avoir fait des déclarations publiques» au sujet de Dominion.