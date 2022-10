Les avocats mettent fin à des mois de grèves avec un accord d’augmentation de salaire de 15% – alors que l’arriéré des tribunaux de la Couronne s’élève à 60 000

Les avocats CRIMINELS ont finalement accepté de METTRE FIN à la grève après avoir accepté un nouvel accord de hausse de salaire de 15% de la part du gouvernement.

Les avocats portant des perruques en Angleterre et au Pays de Galles ont chuté après des mois d’actions revendicatives, qui ont entraîné des retards dans des centaines d’affaires judiciaires.

Les avocats ont accepté de cesser la grève après avoir accepté une nouvelle offre d’augmentation de salaire de 15% Crédit : PA

La nouvelle survient alors que l’arriéré des tribunaux de la Couronne s’élève désormais à 60 000 cas, causant la misère à des milliers de victimes.

Sur les 2 605 avocats élus, 57 % ont voté en faveur de la nouvelle offre d’augmentation de salaire de 15 % du gouvernement pour les affaires d’aide juridique.

Auparavant, ils voulaient 25 %, mais cela a été refusé par le ministère de la Justice.

Les défenseurs avaient fait valoir qu’ils étaient chroniquement surchargés de travail et sous-payés.

Le différend étant enfin terminé, ils retourneront au travail à partir de 17 heures aujourd’hui, après avoir quitté le travail.

Le secrétaire à la Justice Brandon Lewis, qui a négocié l’accord gagnant, a déclaré: “Depuis que j’ai commencé ce travail il y a cinq semaines, ma priorité a été de mettre fin à cette grève et de réduire les délais pour les victimes, et je suis heureux que les avocats aient accepté de retourner au travail .

“Cette percée est le résultat d’un rapprochement et du redémarrage de ce que j’espère être une relation constructive alors que nous nous efforçons de réduire l’arriéré et de veiller à ce que justice soit rendue plus tôt.”

Diana Fawcett, directrice générale de l’association caritative Victim Support, a ajouté: “Il est important de se rappeler qu’en ce qui concerne les énormes arriérés dans nos tribunaux, ces grèves et le retard causé par la pandémie ne sont qu’une partie du tableau.

“Les longs délais judiciaires sont un problème depuis près d’une décennie et sont angoissants pour les victimes.”

L’accord avec les avocats devrait enthousiasmer les membres du syndicat des chemins de fer, qui font grève depuis des mois.

L’ancien secrétaire aux Transports, Grant Shapps, n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente avec les barons syndicaux, tels que le chef du RMT, Mick Lynch.

Mais sa remplaçante Anne-Marie Trevelyan cherche désespérément à conclure un accord et à mettre fin au chaos.