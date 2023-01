Les avocats interdits par le Madison Square Garden ont retrouvé le chemin du retour

M. Noren craint, a-t-il dit, que lorsqu’il se rend maintenant à des événements sur les sites de MSG, son visage soit toujours suivi et son comportement étroitement surveillé.

Woodrow Hartzog, professeur de droit à l’Université de Boston, prédit qu’à mesure que de plus en plus de cas apparaîtront impliquant des entreprises qui scannent le visage de leurs clients, les gens joueront à “Whac-a-Mole”, cherchant parmi les anciennes lois pour se protéger. Le professeur Hartzog a déclaré que la technologie de reconnaissance faciale devrait être interdite, car bien qu’elle puisse être utilisée de manière bénéfique, pour détecter les menaces de sécurité, par exemple, elle serait également, inévitablement, utilisée de manière répréhensible.

“Un mauvais fan habituel peut être repéré presque instantanément”, a-t-il déclaré. “Mais dans tous les mondes où cela est vrai, il est également vrai que les personnes au pouvoir peuvent utiliser la reconnaissance faciale pour repérer toute personne qui les critique ou toute personne qu’ils n’aiment pas, et afin que le pouvoir puisse être utilisé sans discrimination contre nous tous.”

Alan Greenberg est un fan de Jerry Seinfeld. Il représente également, par l’intermédiaire de son cabinet Greenberg Law PC, un fan qui a poursuivi le Madison Square Garden après avoir été agressé lors d’un match des Rangers. Cela signifiait qu’il pourrait être difficile pour lui d’assister à un spectacle de Seinfeld au Beacon Theatre, qui appartient à MSG Entertainment. Il a intenté une action en justice et avait donc une injonction préliminaire en main lorsqu’il a assisté au spectacle – mais il s’est également laissé pousser la barbe pour tenter d’échapper à la reconnaissance faciale.

Les avocats ne sont peut-être pas les victimes les plus sympathiques et leur besoin de se divertir n’est peut-être pas la cause la plus convaincante. Mais leur sort, a déclaré M. Greenberg, devrait sonner l’alarme sur la façon dont l’utilisation de cette technologie pourrait se propager. Les entreprises, par exemple, peuvent refuser des personnes en raison de leur idéologie politique, des commentaires qu’elles ont faits en ligne ou pour qui elles travaillent.

“Les avocats ne sont peut-être pas la classe la plus favorisée”, a-t-il dit, “mais cela pourrait être étendu à toute autre catégorie d’individus”.