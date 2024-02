Les avocats gagnants dans le conflit salarial avec Elon Musk pourraient rapporter des milliards en honoraires

Les avocats qui ont représenté les actionnaires victorieux de Tesla pourraient être en lice pour un paiement record d’une valeur de centaines de millions, voire de milliards de dollars, après qu’un tribunal du Delaware a annulé mardi une enveloppe salariale de 56 milliards de dollars pour Elon Musk.

Les avocats ont déclaré au Financial Times que Bernstein Litowitz Berger & Grossmann, le cabinet d’avocats qui a dirigé la représentation des investisseurs contestant le plan de rémunération, pourrait demander à la Cour de la chancellerie du Delaware de leur verser jusqu’à un tiers du « bénéfice conféré » par la décision. — en d’autres termes, quelle valeur a été restituée aux actionnaires.

Le montant dépendra du tribunal. Lorsqu’il a été initialement attribué à Musk, le programme d’incitation à base d’actions en question était évalué à 2,6 milliards de dollars. Mais ce montant a grimpé à 55,8 milliards de dollars après que le constructeur de voitures électriques ait atteint les objectifs de performance financière et de cours de l’action fixés dans l’accord. Un avocat a déclaré que le calcul par le tribunal de l’avantage conféré aux autres actionnaires pourrait finalement être basé sur un chiffre compris entre ces deux fins de comptes.

La décision sur le package salarial doit également être suffisamment solide pour survivre à tout appel que Tesla pourrait intenter devant la Cour suprême du Delaware.

“Il n’y a jamais eu de jugement de cette ampleur, nous sommes donc en territoire quelque peu inconnu”, a déclaré un autre avocat plaidant éminent du Delaware non affilié à l’affaire. « Et ils feront probablement une demande un peu plus modeste pour des raisons d’optique. Mais je serais stupéfait s’ils ne demandaient pas des frais, sous quelque forme que ce soit, valant plusieurs milliards de dollars.

Greg Varallo, l’avocat principal de Bernstein Litowitz représentant les actionnaires, a déclaré qu’il pourrait s’écouler quelques semaines avant que son équipe ne soumette sa demande d’honoraires, mais a refusé de commenter le montant qu’elle demanderait.

Aux États-Unis, les avocats des plaignants prélèvent souvent la majeure partie ou la totalité de leurs honoraires sur une partie d’un règlement ou d’un jugement, ce qu’on appelle un accord d’urgence.

Les honoraires d’avocat sont devenus un sujet brûlant devant les tribunaux du Delaware, où plus de 300 sociétés du S&P 500 sont constituées. En 2023, un juge du Delaware a accordé 267 millions de dollars aux avocats représentant les actionnaires qui ont convenu d’un règlement d’un milliard de dollars avec Dell Technologies concernant sa fusion complexe en espèces et en actions de 24 milliards de dollars avec VMware. Plusieurs fonds d’investissement détenant des actions VMware ont fait appel de ces frais devant la Cour suprême du Delaware, qui estiment que le montant est excessif.

Les honoraires les plus élevés jamais accordés aux avocats des plaignants devant le tribunal de la chancellerie du Delaware étaient de 285 millions de dollars en 2012, ce qui équivalait à environ 15 pour cent des dommages et intérêts dans un procès contestant la fusion entre deux sociétés de ressources naturelles, Southern Peru et Minera Mining.

L’attribution des honoraires dans ce cas sera toutefois plus difficile, étant donné que Musk restitue simplement les actions qui lui ont été accordées et qu’aucun argent ne change de mains entre les parties. Bernstein et deux autres cabinets d’avocats travaillant avec lui pourraient finir par percevoir des frais sur les actions Tesla, ont spéculé certains avocats.

La chancelière Kathaleen McCormick, qui a rendu sa décision cette semaine sur le salaire d’Elon Musk, devrait se prononcer prochainement sur l’attribution d’honoraires aux avocats représentant les plaignants qui ont poursuivi séparément les membres du conseil d’administration du constructeur de voitures électriques, alléguant qu’ils étaient trop payés. Tesla et les actionnaires ont réglé cette affaire pour une valeur fixée à plus de 900 millions de dollars.

Tesla et les avocats des plaignants contestent non seulement le montant des frais, mais aussi la valeur du règlement – ​​ce qui, selon le constructeur automobile, est ambigu en raison de la nécessité d’évaluer les actions impliquées dans le règlement.

Au cours de la dernière décennie, les tribunaux du Delaware ont réprimé la pratique de longue date consistant à accorder des honoraires nominaux dans le cadre de litiges de fusion et d’acquisition de routine qui faisaient suite à de nombreuses transactions, ce qui n’a apporté que peu ou pas d’avantages concrets aux actionnaires en question. Au lieu de cela, il a été prêt à accorder des indemnités importantes aux avocats sur la base de jugements ou de règlements importants dans lesquels les avocats impliqués pouvaient démontrer comment leur travail profitait directement aux plaignants.

Peu de temps après la décision concernant l’attribution d’actions, Musk on X a critiqué le Delaware comme un endroit peu convivial pour les entreprises.

Mais Varallo de Bernstein a vigoureusement défendu le Delaware comme un lieu équitable pour les actionnaires et les entreprises. « La décision démontre que le rôle historique du Delaware dans la supervision de l’exercice des obligations fiduciaires est bien vivant – peut-être meilleur qu’il ne l’a été depuis un certain temps ».