Les avocats font des déclarations finales dans la plus longue querelle juridique du monde de l’art – ARTnews.com

Après un peu plus de trois semaines, les avocats d’Accent Delight International de Dmitry Rybolovlev et de Sotheby’s ont fait leurs déclarations finales dans une affaire dont la décision pourrait avoir un impact majeur sur la façon dont les marchands d’art et les ventes aux enchères mènent leurs affaires.

Les plaidoiries finales de lundi marquent également ce qui est probablement la fin de l’une des querelles les plus anciennes du monde de l’art. Depuis près d’une décenniele milliardaire russe et le marchand d’art suisse Yves Bouvier se sont affrontés devant le tribunal au sujet des affirmations de Rybolovlev selon lesquelles Bouvier lui aurait facturé 1 milliard de dollars de trop pour l’achat de 38 œuvres d’art que Bouvier l’avait aidé à acquérir entre 2002 et 2014.

Depuis 2015, Rybolovlev a accusé et poursuivi le concessionnaire suisse dans les juridictions du monde entier. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise en sa faveur. (Cela ne changera pas cette semaine, bien sûr, puisque Bouvier n’est pas partie à ce procès).

L’affaire civile intentée par Rybolovlev contre Bouvier en Singapour a été débouté en 2017 car, selon la cour d’appel de la cité-État, la querelle était mieux traitée devant un tribunal suisse. En novembre dernier, quatre mois après que le parquet de Genève ait « tenu plusieurs audiences qui n’ont apporté aucune preuve permettant de retenir des soupçons suffisants contre les prévenus », ce parquet a annoncé avoir a clos son dossier après que les procureurs ont appris que Bouvier et Rybolovlev avaient conclu un accord de règlement privé et que l’équipe juridique de Rybolovlev a retiré sa plainte.

Sans surprise, les deux parties ont commencé leurs plaidoiries finales avec Bouvier, dont le spectre hante les débats depuis que le juge du tribunal de district américain Jesse M. Furman a accepté un procès devant jury l’année dernière.

L’avocate du plaignant, Zoe Salzman, a commencé sa conclusion en disant au jury que l’affaire ressemblait à une peinture pointilliste. « Tout ce que vous voyez, ce sont des points », a-t-elle déclaré, « vous devez prendre du recul et relier ces points pour pouvoir voir l’ensemble du tableau. Ce n’est pas une mince affaire compte tenu de l’ampleur des courriels, des contrats et des manuels et directives internes de Sotheby’s que le jury a reçu, des deux côtés, à plusieurs reprises.

Contrairement à un procès pénal, qui exige qu’un accusé soit reconnu coupable hors de tout doute raisonnable, les procès civils ne nécessitent que des preuves claires et convaincantes. Dans ce cas, le jury doit décider s’il existe des preuves claires que Sotheby’s a aidé et encouragé Bouvier à frauder Rybolovlev. Tout au long de sa clôture, Salzman a présenté Samuel Valette, actuellement responsable des ventes privées chez Sotheby’s, un poste qu’elle a déclaré avoir obtenu en grande partie grâce à ses relations avec Bouvier, comme « un manager subalterne avide », intéressé uniquement à « gravir les échelons, » sa prochaine commande, perpétuellement à l’écoute de Bouvier.

Il convient de noter qu’au cours des années concernées, de 2011 à 2014, les ventes à Bouvier représentaient entre 86 et 97 % de l’activité de Valette. C’est en 2014 que Valette est promue de spécialiste à son poste actuel. Salzman a également noté combien de la commission de Sotheby’s sur les quatre œuvres qui composent cette vitrine, soit environ 19 millions de dollars, a été versée à Valette : un peu plus de 979 000 dollars.

“Certains de ces chiffres sont tout simplement trop importants pour être compris”, a déclaré Salzman, s’appuyant sur le fait que le jury est composé de New-Yorkais solidement cols bleus, parmi eux une infirmière et un organiste d’église, ainsi que quelques-uns qui sont au chômage. . “Pour chacun d’entre nous, 200 000 $, ce serait énorme.” (Soit dit en passant, ECBAWM, le cabinet d’avocats dont Salzman est associé, recrute des associés. L’échelle salariale est de 160 000 $ à 210 000 $.)

En fin de compte, a déclaré Salzman, ils devaient prouver que Bouvier avait fraudé Rybolovlev, que Sotheby’s l’avait aidé et qu’Accent Delight, l’entité d’achat d’art de Rybolovlev, avait été endommagée au cours du processus. Vraisemblablement, la première partie est facile, étant donné que les deux équipes juridiques et le juge Furman, dans son ordonnance préalable au procès, ont désigné Bouvier comme le véritable coupable.

Relier Sotheby’s aux manœuvres spécifiques et aux fabrications présumées que les équipes juridiques ont affirmé que Bouvier a utilisées avec Rybolovev est plus compliqué. Comme l’a expliqué Salzman au cours des semaines précédentes, Valette a augmenté les valorisations, changé les devises et a même demandé à ses collègues de modifier le texte de la correspondance, le tout à la demande de Bouvier. Mais, comme l’affirmera plus tard l’avocat de la défense Marcus Asner, chacun de ces cas avait une explication plausible, et il n’y avait aucune preuve directe que Valette savait que Bouvier mentait carrément à Rybolovlev au sujet des négociations avec des vendeurs inexistants sur des prix gonflés.

Au lieu de ces indications directes de complot, Salzman a fait valoir que Sotheby’s, et le marché de l’art dans son ensemble, affichaient une culture globale de cupidité chez Sotheby’s. Une culture qui consiste à fermer les yeux malgré les allusions selon lesquelles quelque chose est pourri. Sotheby’s, en tant qu’organisation, dit-elle, privilégie l’argent avant tout le reste, « plutôt que le principe, la vérité, la marque » et est « construite sur un système conçu pour permettre à des personnes comme Sam Valette ».

Dans les derniers instants de sa clôture, on pourrait penser que Salzman s’opposait aux géants du tabac ou à l’industrie pétrolière. Elle a fait écho au témoignage de Rybolovlev plus tôt au cours du procès lorsqu’il avait déclaré qu’il ne poursuivait pas pour de l’argent, mais plutôt parce que des gens comme lui devraient pouvoir faire confiance à une société comme Sotheby’s.

“Il est temps de dire à Sotheby’s que les grandes entreprises sont responsables devant la loi”, a déclaré Salzman. “Cette transparence et cette honnêteté comptent.”

Asner n’en avait rien. Il a commencé sa conclusion en affirmant que Rybolovlev avait été escroqué, mais uniquement par Bouvier. “Nous sommes ici uniquement parce que Dmitry Rybolovlev veut que quelqu’un soit blâmé”, a déclaré Asner, avant de souligner un fait apparemment enfoui dans la masse de correspondance présentée comme preuve : Sotheby’s n’a vendu à Bouvier qu’un tiers des œuvres qu’il allait ensuite vendre. vendre à Rybolovlev.

Asner a présenté l’intégralité du dossier du plaignant comme un argument d’homme de paille. Il n’y avait aucune preuve, a-t-il dit, que Sotheby’s était au courant des mensonges de Bouvier à Rybolovlev. “Ce simple fait suffit pour que vous alliez dans la salle des jurés et que vous choisissiez Sotheby’s.”

Comme lors de son contre-interrogatoire de Rybolovlev, Asner a carrément rejeté la faute sur le milliardaire, s’assurant que le jury se souvienne de la formation de médecin, de courtier et d’homme d’affaires de Rybolovlev et de ce qu’il semblait que la seule fois où il l’avait fait. S’il ne « s’entoure pas d’avocats et de comptables », comme il l’a fait tout au long de sa carrière, on a profité de lui.

Pour chacune des œuvres, Asner a passé en revue ce qu’il a appelé « les plus grands succès » – les morceaux de texte souvent soulignés par les plaignants lors des interrogatoires – et a déclaré au jury que malgré les tentatives visant à laisser entendre que Sotheby’s savait ce que Bouvier faisait, il y avait aucun.

Tout ce qui a été prouvé, selon Asner, c’est que Rybolovlev s’en remettait uniquement aux conseils de Bouvier et que Bouvier était, dans tous les cas, la personne qui signait les contrats avec Sotheby’s et qui devenait propriétaire des œuvres. Oui, admet Asner, Bouvier transmettait des courriels sur certaines œuvres de Valette à Rybolovlev, mais toujours en ajoutant sa propre opinion.

En ce qui concerne la transparence du marché de l’art, Asner avait une réplique prête. Il a rappelé au jury que Rybolovlev avait toujours choisi de cacher son identité, à l’instar de la plupart des autres acteurs majeurs du marché de l’art. La discrétion, affirmait Asner, était en grande partie la raison pour laquelle il travaillait avec Bouvier. Sous l’impulsion de Bouvier, Rybolovlev a même annulé une réunion avec les vendeurs de Léonard de Vinci Salvator Mundi dans le but exprès de « briser le moral » des vendeurs, a déclaré Asner.

Les plaignants réclament une somme d’argent non négligeable : environ 154 millions de dollars, le prix des prétendues majorations de Bouvier sur les travaux en question, plus la commission prélevée sur le surplus de majoration et des dommages-intérêts punitifs, si le jury le juge opportun.

La vraie question ici est : que pense le jury de tout cela ? Le marché de l’art est un lieu d’ombre, même pour ceux qui y vivent. Qu’importe pour un ouvrier du Queens qu’un homme riche se fasse escroquer par un autre homme riche dont l’entreprise a vendu presque 8 milliards de dollars d’art l’année dernière au milieu ?

Les délibérations commencent mardi.