Les avocats étrangers ne peuvent pas travailler sur des affaires de sécurité nationale à Hong Kong – National

La législature de Hong Kong a adopté mercredi un amendement juridique pour empêcher les avocats étrangers de travailler sur des affaires de sécurité nationale, une restriction qui, selon les critiques, portera atteinte à l’équité des procès et au droit des accusés de choisir leurs avocats.

L’amendement consacre dans la loi une décision du principal organe législatif chinois en décembre dernier selon laquelle les tribunaux de Hong Kong doivent obtenir l’approbation du chef de la ville avant d’admettre un avocat étranger sans qualifications de Hong Kong pour les affaires de sécurité nationale.

L’utilisation d’avocats étrangers par les procureurs et la défense fait depuis longtemps partie des traditions de l’état de droit dans l’ancienne colonie britannique et ces dernières années, certains se sont impliqués dans la défense des critiques du gouvernement de la ville soutenu par Pékin.

La décision de décembre du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale chinoise fait suite à un appel du chef de la ville, John Lee, après que le ministère de la Justice de la ville a tenté en vain d’empêcher l’avocat britannique Timothy Owen de défendre le magnat des médias et critique chinois Jimmy Lai.

Lai, 75 ans, fondateur du journal pro-démocratie aujourd’hui fermé Apple Daily, fait face à un total de quatre chefs d’accusation en vertu de la loi sur la sécurité et d’une loi sur la sédition de l’époque coloniale.

En vertu de l’amendement de mercredi, un avocat étranger ne peut pas être impliqué dans des affaires de sécurité nationale à moins que le chef de la ville n’ait des motifs suffisants de croire que l’implication de l’avocat n’est pas contraire aux intérêts de la sécurité nationale. Cela se décidera au cas par cas.

Défendant l’amendement, le secrétaire à la Justice Paul Lam a déclaré au Conseil législatif de la ville que Hong Kong comptait plus de 100 avocats principaux et 1 500 avocats, afin que les accusés puissent choisir parmi eux des représentants légaux appropriés.

« Le projet de loi est conforme à la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong sur le respect et la protection des droits de l’homme et des libertés, et ne prive aucun des droits légaux », a déclaré Lam.

Le projet de loi a été adopté à l’unanimité.

Le juriste britannique Eric Lai a déclaré que l’amendement permettait une interprétation large par le gouvernement de ce qui constituait une affaire de sécurité nationale, et donc de qui pourrait être autorisé à y participer.

Cela découragerait également certains avocats étrangers d’impliquer Hong Kong dans les affaires de sécurité nationale, a-t-il déclaré.

« La définition vague des « affaires concernant la sécurité nationale » dans le projet de loi implique que le gouvernement peut utiliser arbitrairement les nouveaux pouvoirs pour autoriser ou interdire aux avocats étrangers de prendre en charge des affaires locales, qu’elles soient civiles ou pénales, sur la base trop large des « affaires nationales ». sécurité », a déclaré Lai.

Pékin a imposé la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en 2020 après des mois de manifestations anti-gouvernementales. Elle punit les actes de subversion, de terrorisme, de collusion avec les forces étrangères et de sécession jusqu’à la réclusion à perpétuité.

L’équipe juridique de Jimmy Lai a déposé une contestation judiciaire le mois dernier après que le comité de la sécurité nationale de Hong Kong a conseillé au département de l’immigration de refuser à Owen un nouveau visa. Une décision sera rendue par un juge de la Haute Cour.