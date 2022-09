Les avocats en grève pourraient enfin retourner devant le tribunal après que les ministres aient fait une nouvelle offre salariale

Les avocats STRIKING pourraient enfin retourner devant les tribunaux après que les ministres eurent présenté hier une nouvelle offre salariale.

Les défenseurs du port de perruques en Angleterre et au Pays de Galles ont quitté leur travail indéfiniment le mois dernier après avoir snobé une augmentation de salaire de 15% du gouvernement.

Une nouvelle offre pourrait voir les avocats voter pour mettre fin à leur ligne de paie avec le gouvernement

La Criminal Bar Association a exigé une augmentation de salaire alléchante de 25% pour le travail d’aide juridique.

La nouvelle offre n’améliore pas les 15 % d’origine, mais comprend un investissement supplémentaire de 54 millions de livres sterling dans le service.

Les millions contribueraient à l’augmentation des honoraires des avocats pour aider à réduire l’arriéré de 60 000 affaires devant les tribunaux de la Couronne et à la préparation des affaires.

4 millions de livres supplémentaires iraient aux avocats de la défense lors de contre-interrogatoires préenregistrés, et 5 millions de livres supplémentaires augmenteraient les frais de justice pour adolescents.

Un scrutin sur l’accord pourrait avoir lieu dès ce week-end.

Le secrétaire à la Justice, Brandon Lewis, a déclaré: «J’apprécie beaucoup le barreau pénal et les avocats et le travail qu’ils accomplissent chaque jour dans nos tribunaux de la Couronne et des magistrats.

“Ce sont des propositions généreuses, et j’exhorte vivement tous les membres de la Criminal Bar Association à réfléchir attentivement, à mettre fin à leur grève et à travailler avec moi pour offrir de meilleurs résultats aux victimes d’actes criminels.”