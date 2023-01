Les avocats d’Usain Bolts disent que des millions de dollars manquent sur le compte de Stocks & Securities Limited

Commentez cette histoire Commenter

Des millions de dollars manquent sur un compte détenu par Usain Bolt auprès d’une société d’investissement privée en Jamaïque, selon les avocats du sprinteur à la retraite de 36 ans, qui détient le record du monde du 100 mètres. L’entreprise d’investissement en question, Stocks and Securities Ltd., fait l’objet d’une enquête de la part de l’organisme jamaïcain de surveillance financière, la Commission des services financiers, après de multiples allégations de fraude contre l’entreprise.

Linton P. Gordon, un avocat de Bolt, demande que 12,7 millions de dollars soient restitués à la star, qui dispose désormais d’un solde de seulement 12 000 dollars sur ce compte, le Associated Press a rapporté, citant une lettre envoyée par le représentant légal de Bolt.

Dans la lettre de lundi, l’avocat de Bolt a déclaré que s’il s’avère que l’argent manquant a été volé, “un acte de fraude grave [or] vol ou une combinaison des deux ont été commis contre notre client », et l’avocat menace de poursuites judiciaires si l’argent n’est pas restitué dans les 10 jours.

Un message sur le site officiel of Stocks and Securities Ltd. dit que la société est “actuellement sous la direction de la Commission des services financiers” et demande de la patience aux clients “anxieux”.

Sur son site Web, la société écrit qu’elle est “uniquement axée sur la gestion de l’argent et la création de la sécurité financière et de l’indépendance des Jamaïcains et de leurs familles”.

Dans un communiqué publié le 12 janvier, la FSC m’a dit il “est au courant des rapports d’allégations de fraude chez Stocks and Securities Limited” et a déclaré qu’il menait une enquête sur la société, qui serait toujours en mesure de fonctionner comme une entreprise mais aurait besoin “de la surveillance et de l’approbation de la FSC”.

La FSC n’a pas confirmé le nombre de clients touchés et n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le ministre jamaïcain des Finances, Nigel Clarke, a exhorté les gens à ne pas fonder leur perception de l’industrie financière du pays sur le récent incident concernant les finances de Bolt.

“Il est tentant de douter de nos institutions financières, mais je demanderais que nous ne peignions pas toute une industrie qui travaille dur avec le pinceau de quelques individus très malhonnêtes”, a-t-il déclaré, selon l’AP.

Beaucoup en Jamaïque considèrent la star huit fois médaillée d’or olympique comme un trésor national. Bolt détient les records du monde du 100 mètres et du 200 mètres et a fait partie de l’équipe qui a établi le record du monde du 4×100 mètres. Il a pris sa retraite en 2017.