Les avocats d’un suspect de génocide au Rwanda : le dossier de l’accusation est faible

LA HAYE, Pays-Bas — Avocats de la défense de un vieil homme d’affaires rwandais accusé d’avoir incité et financé des milices meurtrières qui ont massacré des hommes, des femmes et des enfants lors du génocide de 1994, a déclaré vendredi aux juges des Nations Unies que les procureurs avaient monté un dossier faible et non fondé visant à faire de lui le “coupable parfait”.

L’avocat Dov Jacobs a déclaré aux juges du Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux que l’affaire contre Félicien Kabuga reposait sur “des preuves faibles, non vérifiées, non authentifiées et non fondées, criblées de ouï-dire non vérifiés”.