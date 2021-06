Les avocats du père de Britney Spears se sont mis dans un coin, selon un ancien procureur

Les avocats du père de Britney Spears se sont mis dans un coin en disant aux médias qu’elle peut mettre fin à sa tutelle à tout moment, a déclaré mercredi l’avocat des droits civiques David Henderson.

« Ce que les avocats de son père ont toujours dit, c’est que si elle veut sortir, tout ce qu’elle a à faire est d’aller au tribunal et de demander », a déclaré Henderson, ancien procureur et contributeur de CNBC, à propos des avocats de Jamie Spears. « Eh bien, aujourd’hui, elle est allée au tribunal et a demandé, alors ils vont devoir revenir sur leur position précédente. »

La pop star internationale est tombée en panne mercredi lors d’une rare comparution devant le tribunal via Zoom. Dans ce document, elle a supplié la juge de la Cour supérieure Brenda Penny de mettre fin au contrôle de son père sur sa vie et sa fortune après 13 ans sous tutelle. Elle a qualifié sa situation d' »abusive ».

Henderson a expliqué à « The News with Shepard Smith » de CNBC que les déclarations de Britney illustraient que la tutelle avait des effets délétères sur sa vie.

« Les conservateurs pour quelqu’un comme Britney Spears sont censés les aider à retrouver leur indépendance, et d’après ce qu’elle a expliqué, cela a eu l’effet exactement inverse sur sa vie », a déclaré Henderson.

Les lances aussi a allégué qu’elle voulait que son dispositif intra-utérin soit retiré pour qu’elle puisse avoir un autre bébé mais que ses conservateurs ne le permettent pas. Henderson a déclaré à l’hôte Shepard Smith qu’une tutelle ne devrait pas avoir le pouvoir de forcer un DIU.

« Je pense que c’est en partie la raison pour laquelle cela ne devrait pas être considéré comme un cas impliquant une célébrité qui a été mal traitée, cela a des implications bien plus larges, car elle a dit qu’elle avait un implant qu’elle n’était pas autorisée à utiliser. retirer, ce qui indique qu’elle n’a pas de contrôle physique sur son corps, d’une manière qui ne devrait pas être envisagée par la tutelle », a déclaré Henderson.

L’équipe juridique de Jamie Spears n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.