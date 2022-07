Les avocats du Dakota du Nord disent que l’interdiction de l’avortement du 28 juillet devrait être maintenue

FARGO, ND (AP) – Une requête visant à bloquer l’application d’une soi-disant loi de déclenchement qui fermerait la seule clinique d’avortement du Dakota du Nord devrait être rejetée car la loi a été administrée correctement et le procès sur la constitutionnalité de l’interdiction est peu susceptible de réussir, dit le bureau du procureur général de l’État.

Une réponse de 20 pages déposée mercredi par l’État soutient qu’un juge ne devrait pas accéder à une demande de la Red River Women’s Clinic à Fargo de retarder la date de clôture du 28 juillet qui a été certifiée par le procureur général Drew Wrigley quelques jours après la Cour suprême des États-Unis. a annulé Roe c. Wade.

La clinique a déclaré que Wrigley était prématuré en commençant le compte à rebours de 30 jours sous l’interdiction de déclenchement. Plutôt que de se prononcer sur l’avis, a déclaré la clinique, Wrigley aurait dû attendre que le jugement officiel soit envoyé aux tribunaux inférieurs, ce qui devrait se produire dans quelques jours.

La législature du Dakota du Nord a adopté sa loi de déclenchement en 2007 qui a rendu l’avortement illégal dans l’État, sauf en cas de viol, d’inceste et de la vie de la mère. La mesure indiquait que l’interdiction entrerait en vigueur 30 jours après “l’émission du jugement dans toute décision de la Cour suprême des États-Unis qui, en tout ou en partie, redonne à l’État le pouvoir d’interdire l’avortement”.

La réponse rédigée par les procureurs d’État Matthew Sagsveen et Courtney Titus a déclaré que la seule condition pour fermer la clinique était de savoir si l’affaire de la Cour suprême des États-Unis qui avait effectivement annulé les protections fédérales contre l’avortement était claire. Wrigley a correctement interprété ce cas, ainsi que le langage déclencheur, et a correctement délivré la certification, selon le document de l’État.

Meetra Mehdizadeh, avocate du Center for Reproductive Rights et l’une des nombreuses avocates travaillant pour le compte de la clinique Fargo, a déclaré que Wrigley tentait de faire appliquer une “interdiction draconienne quasi totale de l’avortement” en contournant la loi de l’État.

« L’État a été implacable dans ses efforts pour éliminer la dernière clinique d’avortement restante sans tenir compte des impacts réels et dangereux sur la santé et la vie des gens », a déclaré Mehdizadeh. La clinique a jusqu’à lundi en fin de journée pour déposer sa réponse.

La requête pour une ordonnance d’interdiction temporaire et une injonction préliminaire fait partie de la poursuite de la clinique faisant valoir que la constitution de l’État protège le droit d’une femme à l’avortement. La clinique a déclaré que l’interdiction viole les droits à la vie, à la sécurité et au bonheur et porte atteinte au droit à la liberté car elle « prive les patients de la capacité de contrôler les décisions concernant leur famille et leur santé ».

La réponse de l’État déposée mercredi a déclaré que la clinique “ignore l’histoire de la réglementation sur l’avortement dans le Dakota du Nord, probablement parce qu’un examen équitable de cette histoire est fatal” à son argument.

La directrice de la clinique Tammy Kromenaker a déclaré que le procès devrait au moins donner plus de temps pour fournir des soins d’avortement dans le Dakota du Nord pendant qu’elle se prépare à une éventuelle relocalisation à quelques kilomètres de Moorhead, Minnesota, où l’avortement reste légal. La plupart des patients de la clinique viennent du Dakota du Nord, du Minnesota et du Dakota du Sud.

Une page GoFundMe créée pour aider à payer la transition de la clinique a recueilli près d’un million de dollars.

Dave Kolpack, l’Associated Press