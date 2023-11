Les avocats d’Ole Miss et Lane Kiffin plaident en faveur du licenciement du joueur

Dans une requête déposée mercredi, les avocats de Lane Kiffin et d’Ole Miss ont exposé une demi-douzaine de raisons pour lesquelles la poursuite intentée par un joueur des Rebels en septembre devrait être rejetée.

DeSanto Rollins, qui reste boursier à l’école, a allégué dans le procès fédéral qui réclame 40 millions de dollars de dommages et intérêts que Kiffin avait « ignoré » les indications que Rollins souffrait de dépression et l’avait soumis à un traitement « extrêmement imprudent et indifférent ».

“Le plaignant n’a pas allégué que Kiffin l’avait traité différemment des autres personnes dans une situation similaire, et encore moins qu’il l’avait fait avec une intention discriminatoire en raison de la race ou du sexe du plaignant”, ont écrit les avocats Paul B. Watkins, Jr. et Walter G. Watkins, Jr. dans un mémoire à l’appui de la requête en rejet.

Les « individus dans une situation similaire » allégués par Rollins dans le procès incluent « un joueur de football blanc », des « joueuses de softball blanches » et des « joueuses de volley-ball » qui n’auraient pas été punies pour avoir pris des pauses pour raisons de santé mentale.

« Le plaignant n’allègue pas que Kiffin a entraîné ces étudiants-athlètes de volleyball ou de softball ou qu’il a été impliqué dans les décisions concernant leurs prétendues « cassures mentales », ont écrit les avocats dans la requête en rejet. “Kiffin, à titre individuel, ne peut être considéré comme ayant fait preuve de discrimination à l’égard du demandeur en l’absence de tels faits.”

Lors d’une réunion le 27 février, Rollins a allégué que Kiffin était contrarié de ne pas être entré sur le portail de transfert après la saison 2022. Il a déclaré qu’il était « déplacé de sa position de plaqueur défensif vers l’équipe de reconnaissance sur la ligne offensive ». Rollins a déclaré qu’il avait dit à Kiffin à la fin de la réunion “qu’il allait prendre une pause pour santé mentale”.

La mère de Rollins a contacté l’entraîneur sportif d’Ole Miss, Pat Jernigan, après la réunion du 27 février et lui a dit que son fils « souffrait d’une crise de santé mentale », selon le procès.

Rollins a déclaré qu’il souffrait de dépression à la suite d’une blessure la saison dernière, aggravée par le décès de sa grand-mère. Il était à côté de sa grand-mère « elle a rendu son dernier souffle ».

Selon la requête en rejet, l’entraîneur de la ligne défensive Randall Joyner a dit à Rollins de rencontrer Kiffin le 1er mars. Josie Nicholson, directrice sportive adjointe d’Ole Miss pour la psychologie du sport, a déclaré à Rollins le 7 mars que Kiffin voulait le rencontrer.

“Rollins ne voulait pas encore le rencontrer parce qu’il n’était pas au bon endroit”, selon le procès.

Cette rencontre n’a eu lieu que le 21 mars, donnant lieu à un échange litigieux retranscrit dans le procès.

“Vous avez un putain d’entraîneur-chef”, a déclaré Kiffin. «C’est un travail. Devinez quoi? Si j’ai des problèmes mentaux – et je ne les diminue pas – je ne peux pas ne pas voir mon putain de patron, alors qu’on vous a répété encore et encore que l’entraîneur-chef avait besoin de vous voir.

Front Office Sports a obtenu en exclusivité l’audio enregistré par Rollins. Avertissement : contient un langage grossier. La conversation commence au bout de 26 secondes.

“Il n’existe aucune obligation légale pour un entraîneur de football de gérer la composition de son équipe ou de parler à ses joueurs d’une manière particulière”, ont écrit les avocats dans la requête. « Au contraire, les tribunaux du Mississippi ont reconnu que les décisions des entraîneurs sont largement discrétionnaires parce que « les entraîneurs connaissent leurs joueurs et doivent être capables de contrôler leurs équipes ». Le plaignant n’a pas non plus identifié une obligation légale de « disposer de procédures institutionnelles écrites pour les références de routine en matière de santé mentale ».

Les messages laissés à Ole Miss et aux avocats représentant l’école et Kiffin n’ont pas été renvoyés.

Rollins, qui est noir, a allégué qu’on lui avait refusé les droits à une protection égale du 14e amendement. Les avocats d’Ole Miss ont écrit que Kiffin ne pouvait pas être la cible d’une telle allégation en tant qu’individu.

Les avocats d’Ole Miss et Kiffin affirment également que l’allégation de Rollins selon laquelle les droits en vertu du titre IX ont été violés devrait être rejetée parce que Rollins “ne peut pas demander des dommages-intérêts à sa réputation ou à sa détresse émotionnelle pour ses réclamations en vertu du titre VI, du titre IX et de la loi sur la réadaptation”.

Les avocats aussi a écrit que la plainte pour négligence de Rollins contre Kiffin ne peut pas être portée devant un tribunal fédéral en raison de la Loi sur les réclamations délictuelles du Mississippi.