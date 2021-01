Aujourd’hui marque la Journée de l’avocat en danger, un moment pour reconnaître les menaces auxquelles sont confrontés les avocats du monde entier qui osent défendre les droits humains. Ces dernières années, Amnesty International a ressenti l’impact de ces menaces près de chez elle, à travers la répression gouvernementale contre nos collègues en Turquie.

Par un matin ensoleillé de juin 2017, j’ai reçu un appel. Taner Kılıç, alors président d’Amnesty International Turquie et infatigable avocat spécialisé dans les droits d’asile à Izmir, avait été arrêté lors d’un raid à l’aube. Des ordonnances de détention pour 22 autres avocats ont également été émises.

Un mois plus tard, Idil Eser, alors directeur d’Amnesty Turquie, a été arrêté avec neuf autres personnes, dont l’avocat des droits humains Günal Kurşun.

Taner Kılıç, Idil Eser et les neuf autres arrêtés ont tous été accusés d’accusations absurdes liées au terrorisme et maintenus en détention provisoire pendant plusieurs mois – près de 15 dans le cas de Taner.

Au cours d’un procès de trois ans comprenant 12 audiences, chaque allégation présentée par le gouvernement a été largement exposée comme une accusation sans fondement.

Et pourtant, en juillet dernier, Taner a été condamné à six ans et trois mois de prison pour « appartenance à l’organisation terroriste Fethullah Gülen ». La Turquie blâme le mouvement Gülen pour la tentative de coup d’État de 2016.

İdil Eser, Günal Kurşun et un autre défenseur des droits humains, Özlem Dalkıran, ont également été reconnus coupables et condamnés à un an et 13 mois pour « assistance à l’organisation terroriste Fethullah Gülen ». Quelques mois plus tard, en novembre, une cour d’appel régionale a confirmé les condamnations insondables, annonçant automatiquement l’erreur judiciaire. Les quatre défenseurs ont porté leur affaire devant la plus haute cour d’appel.

Le fait que ces verdicts à motivation politique aient balayé plusieurs avocats a fait ressortir le danger accru pour la communauté juridique en Turquie. Leurs cas sont loin d’être rares. La détention d’avocats est devenue une pratique courante, aggravant le climat de peur et de répression à travers le pays.

Des centaines d’avocats seraient actuellement en détention provisoire ou purgeant des peines de prison dans les prisons surpeuplées de Turquie. Ils sont régulièrement visés par des enquêtes criminelles abusives et des poursuites inéquitables, accusés des crimes présumés de leurs clients.

Avocate chevronnée des droits de l’homme, Eren Keskin, a été la cible de plus de 100 poursuites pénales pour son rôle de « rédactrice symbolique » du journal Özgür Gündem, désormais fermé. Si les peines en instance contre elle, Taner et Günal sont confirmées en appel, tous les trois, actuellement sous caution, seraient envoyés en prison et dans l’impossibilité de pratiquer à nouveau le droit.

En septembre, près de 50 avocats ont été arrêtés lors de raids à l’aube à travers la Turquie. Ils font face à des accusations parce que les clients qu’ils représentaient sont accusés de faire partie du mouvement Gülen.

Le dernier coup dur est survenu en novembre, lorsque des dizaines d’avocats figuraient parmi plus de 100 personnes ayant reçu des mandats de détention dans le cadre de ce que les autorités turques ont appelé des «enquêtes liées au terrorisme» à Diyarbakır.

Commentant le nombre croissant d’arrestations, le Barreau d’Istanbul a déclaré: «Un avocat ne peut pas être identifié avec son client. L’intimidation qui espère restreindre le devoir des avocats affectera autant le public que les avocats et détruira progressivement la confiance dans la justice.

Le fait de cibler les avocats de la défense par des accusations pénales pour avoir exercé leurs fonctions contrevient aux Principes de base des Nations Unies sur le rôle des avocats et porte gravement atteinte au droit à un procès équitable.

Les avocats font également l’objet d’attaques physiques, parfois mortelles. Tahir Elçi, éminent avocat des droits humains, est décédé après avoir été abattu dans la province sud-est de Diyarbakır en 2015.

Il y a deux ans, la Turquie était au centre de la « Journée mondiale de l’avocat en danger ». Des dizaines d’avocats ont protesté derrière une banderole qui disait: «Si les avocats perdent leur voix, les citoyens perdent le souffle».

Mais peu de choses se sont améliorées en Turquie depuis lors. Au lieu de cela, le ciblage et le harcèlement des avocats en raison de l’utilisation abusive du système judiciaire sont devenus plus graves.

Par des enquêtes abusives, des détentions arbitraires et des poursuites non fondées en vertu de lois antiterroristes vaguement définies, la Turquie érode les principes fondamentaux de l’état de droit.

Dans un tel climat répressif, les personnes qui se mobilisent pour défendre les violations des droits de l’homme deviennent elles-mêmes des cibles. Le travail des avocats de la défense et des droits de l’homme est de plus en plus vital en Turquie, mais de plus en plus dangereux.

Stefan Simanowitz est le directeur des médias d’Amnesty International pour l’Europe.

Le jour de l’avocat en danger est le 24 janvier

