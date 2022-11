Les avocats demandent l’arrestation de gardes dans le passage à tabac d’un détenu

WOODBINE, Géorgie (AP) – Les avocats d’un détenu de prison de Géorgie enregistré par des caméras de sécurité frappées à plusieurs reprises par des gardes à la tête et au cou ont appelé mercredi pour que les députés soient licenciés et arrêtés, insistant sur le fait que les vidéos montrent que la violence était injustifiée.

“Il n’y a aucun moyen en enfer que quiconque soit battu comme cet homme a été battu”, a déclaré aux journalistes Harry Daniels, l’avocat du détenu. « Je me fiche de ce qu’il a fait. Je m’en fous s’il a défoncé cette putain de porte. On ne bat pas une personne comme ça.

Jarrett Hobbs, un homme noir de 41 ans de Caroline du Nord, a été incarcéré à la prison du comté de Camden, sur la côte géorgienne, le 3 septembre, pour infraction au code de la route et possession de drogue. Une vidéo de sécurité de la même nuit montre Hobbs debout seul dans sa cellule avant que cinq gardes ne se précipitent et l’entourent. Au moins trois adjoints peuvent être vus donner des coups de poing avant que Hobbs ne soit traîné hors de la cellule et projeté contre un mur.

Deux des sœurs de Hobbs ont rejoint ses avocats mercredi pour une conférence de presse sur une place du palais de justice en vue de la prison où la violente confrontation a eu lieu. Ses frères et sœurs ont déclaré qu’ils voulaient que justice soit rendue à leur frère, dont même eux avaient initialement du mal à croire l’histoire.

“Il m’a littéralement dit qu’il n’avait rien fait de mal, ils sont juste entrés et l’ont battu”, a déclaré Taylor Wood, l’une des sœurs de Hobbs. «Je suis comme: êtes-vous sûr? C’est un peu difficile à croire. Et puis vous voyez la vidéo et il n’a vraiment rien fait.

Le shérif du comté de Camden, Jim Proctor, qui supervise la prison, et le Georgia Bureau of Investigation ont annoncé qu’ils menaient des enquêtes distinctes.

Les avocats de Hobbs se demandent pourquoi le shérif n’a pas enquêté plus tôt, étant donné que l’incident impliquant Hobbs s’est produit il y a plus de deux mois. Hobbs a été immédiatement chargé de combattre les gardes.

Le capitaine Larry Bruce, porte-parole du shérif, a refusé de répondre aux questions mercredi sur le calendrier de l’enquête interne et sur la question de savoir si les adjoints de la vidéo restaient en service. Le bureau du shérif n’a pas divulgué les noms ou les races des députés impliqués.

“Les deux enquêtes indépendantes limitent pour l’instant les commentaires du bureau du shérif”, a déclaré Bruce dans un e-mail.

Les vidéos de la prison ont été révélées parce que Hobbs de Greensboro, en Caroline du Nord, était en probation pour une condamnation fédérale en 2014. Son arrestation en Géorgie a déclenché une enquête pour savoir s’il avait violé les conditions de sa libération surveillée. Les images de la prison sont devenues une partie de la preuve dans cette affaire.

Les avocats de Hobbs ont rendu publique la vidéo lundi.

Selon les archives de la Cour fédérale, des gardes sont entrés dans la cellule de Hobbs le 3 septembre parce qu’il donnait des coups de pied à la porte et refusait l’ordre de s’arrêter. La vidéo montre un garde qui se précipite dans la cellule et attrape Hobbs par le cou, essayant de le pousser dans un coin. Quatre autres arrivent derrière lui.

Alors que les geôliers tentent de tenir Hobbs par les poignets, l’un d’eux commence à frapper Hobbs à l’arrière de la tête et du cou. La vidéo montre au moins deux autres gardes lançant des coups de poing. Une deuxième vidéo d’une caméra à l’extérieur de la cellule montre des geôliers traînant Hobbs à travers la porte ouverte et le projetant contre un mur. La lutte continue jusqu’à ce que Hobbs, qui est hors du cadre de la caméra, semble être cloué au sol. Toute la confrontation dure environ une minute.

Pendant la majeure partie de la vidéo, Hobbs est soit obscurci par les gardes qui l’entourent, soit hors du cadre de la caméra. On ne sait pas dans quelle mesure il a combattu les geôliers. Daniels a déclaré que Hobbs aurait été justifié de se défendre contre une attaque illégale des gardes.

L’ordonnance d’un juge du 20 octobre dans l’affaire de probation a déclaré qu’un agent de probation avait déclaré que Hobbs avait «frappé un adjoint au visage tout en frappant un autre adjoint sur le côté de la tête. Un député a eu un œil contusionné et une main cassée à la suite de l’incident. Il a également noté que Hobbs avait reçu un coup de poing à la tête et que l’agent de probation n’était “pas au courant de la séquence exacte des événements”.

La probation de Hobbs a été révoquée le 7 novembre. Cependant, le tribunal a rejeté les violations présumées de la probation sur la base de la lutte avec les geôliers en Géorgie. Le dossier judiciaire ne dit pas pourquoi.

Hobbs a été libéré de la prison du comté de Camden le 30 septembre, mais il reste en détention en Caroline du Nord.

Russ Bynum, L’Associated Press