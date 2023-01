Les avocats d’Elon Musk visent à déplacer le procès de la Californie au Texas, citant la « négativité locale »

Avocats pour Tesla et Elon Musk demandent à un juge fédéral de San Francisco de déplacer ou de retarder un procès à venir du nord de la Californie à l’ouest du Texas, affirmant qu’ils ne pourront pas trouver de jurés impartiaux et citant la “négativité locale” envers Musk.

Musk et d’autres membres actuels et anciens du conseil d’administration de Tesla doivent faire face à un jury dans le cadre d’un recours collectif d’actionnaires qui prétend que le PDG a manipulé les actions de Tesla en 2018 lorsqu’il tweeté qu’il envisageait de privatiser sa société de véhicules électriques à 420 $ par action et qu’il avait un “financement garanti” pour le faire.

La négociation d’actions de Tesla s’est initialement arrêtée, puis les actions ont été très volatiles pendant des semaines après les tweets.

Cette année-là, Musk résidait en Californie et Tesla avait son siège social à Palo Alto. Le PDG de Tesla et SpaceX a déménagé sa résidence au Texas en 2020, et sa société de véhicules électriques a déménagé son siège social à Austin en 2021.

En 2022, le juge principal du district de Californie du Nord, Edward M. Chen, qui supervise le procès, a statué que les déclarations de Musk en 2018 étaient fausses et qu’il les avait tweetées en toute connaissance de cause.

Le procès et le jury à venir décideront si les tweets désormais infâmes de Musk importaient aux actionnaires, si et comment ils ont eu un impact sur le cours de l’action de Tesla, et si la société ou ses administrateurs doivent être tenus responsables et payer des dommages-intérêts.

Dans une motion de transfert de lieu, les avocats représentant Tesla et Musk soutiennent que le PDG a fait l’objet d’une publicité importante et négative en Californie après avoir repris une société de médias sociaux basée à San Francisco, Twitter, en octobre 2022.

Musk s’est nommé PDG de Twitter et a licencié des milliers d’employés dans une série de licenciements et de licenciements chaotiques depuis la conclusion de l’accord.

Lors d’une récente apparition publique à San Francisco, Musk a été hué après que le comédien Dave Chappelle l’ait invité sur scène.

Alex Spiro, partenaire de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, qui a représenté Musk dans plusieurs affaires judiciaires, a fait valoir dans ce dernier dossier :

“Une partie importante du groupe de jurés de ce district est susceptible d’avoir un parti pris personnel et matériel contre M. Musk à la suite de licenciements récents dans l’une de ses entreprises, car des jurés potentiels individuels – ou leurs amis et parents – peuvent avoir été personnellement Le biais de base existant a été aggravé, élargi et renforcé par la publicité locale négative et incendiaire entourant les événements.

Spiro a ajouté dans le dossier que “la négativité envers M. Musk n’était pas réservée à la presse”. Il a déclaré qu’il y avait régulièrement des manifestations et des activités de piquetage devant les bureaux de Musk à San Francisco, ajoutant que certaines étaient “approuvées et encouragées par des personnalités politiques locales”.

Musk et ses avocats ont précédemment fait valoir que ses déclarations concernant un éventuel accord de privatisation pour Tesla en 2018 n’enfreignaient pas la loi.

Le PDG de Tesla a affirmé à plusieurs reprises qu’il avait conclu un accord de poignée de main avec des investisseurs du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite pour privatiser Tesla à 420 dollars par action. Des SMS révélés dans un autre procès en 2022 a suggéré que les investisseurs saoudiens du PIF n’avaient pas entièrement accepté de financer un accord Tesla.

Les dépôts judiciaires ce mois-ci dans le cadre du recours collectif en valeurs mobilières montrent que les avocats de Musk ont a assigné à comparaître quatre personnes qui aident à gérer le Fonds d’investissement public saoudien à témoigner dans ce procès dont Naif Al Mogren, Saad Al Jarboa, Turqi Alnowaise et Yasir Al-Rumayyan.

Lire le dossier de In Re: Tesla Inc. Litige en valeurs mobilières (Affaire 3:18-cv-04865-EMC) ici :