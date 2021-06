Les avocats d’Elizabeth Holmes s’inquiètent de trouver des jurés impartiaux

L’ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes (au centre) et son avocate quittent le tribunal le 15 juin 2021. Holmes devrait être jugée pour fraude par fil et autres accusations plus tard dans l’année.

L’ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, a obtenu mardi la permission d’allaiter son nouveau-né pendant les pauses de son prochain procès pour fraude criminelle. Le juge Edward Davila a déclaré qu’il y aurait une « chambre tranquille » désignée pour Holmes pour s’occuper de son enfant, qui doit naître le mois prochain.

Holmes fait face à des accusations fédérales pour fraude par fil et complot en vue de commettre une fraude par fil concernant sa start-up de technologie de la santé, aujourd’hui disparue, Theranos. Elle a plaidé non coupable. Le procès de Holmes, retardé à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19 et de sa grossesse, sera l’un des procès pour fraude criminelle les plus médiatisés de l’histoire de la Silicon Valley.

Le logement pour nourrissons pour Holmes est venu alors que le juge a réduit son projet de formulaire de jury de 45 pages et 112 questions à un projet de 20 pages.

Kevin Downey, un avocat de Holmes, a soulevé des objections au questionnaire simplifié du juge, affirmant que « si les jurés ont un parti pris, ce n’est pas quelque chose qu’ils peuvent décider. Nous ne pouvons pas permettre aux jurés d’évaluer leur propre parti pris sans un questionnement fondamental qui y remédie. «

Trois cents jurés potentiels du nord de la Californie seront convoqués pour remplir un questionnaire les 19 et 20 août. La sélection du jury en personne et le voir dire (interrogatoire des jurés) auront lieu le 31 août.

Le questionnaire de Holmes demande aux jurés potentiels à quelle fréquence ils lisent, regardent ou écoutent certains journalistes et organes de presse, y compris CNBC.

« Je sais que la défense est principalement concernée par la couverture médiatique », a déclaré Davila. « Ils suggèrent que cela a été péjoratif pour Miss Holmes et que nous devons faire quelque chose pour lui garantir un jury équitable – et c’est ce que j’essaie de faire. »

Davila a suggéré de mettre les questions les plus difficiles en premier, ajoutant « il y a un concept de fatigue du questionnaire. À un moment donné, il y a un retour sur les questionnaires diminué et il devient en fait moins précis plus il est long. »

Davila a déclaré qu’il n’autoriserait pas un interrogatoire détaillé de chaque juré potentiel, mais a assuré aux équipes juridiques: « Lorsque nous amènerons le jury des deux côtés, nous serons peut-être surpris, peut-être ravis que beaucoup d’entre eux ne sachent rien de cette affaire. . C’est une réalité de la vie. »

Les procureurs ont qualifié la liste de questions proposée par Holmes de « profondément intrusive de manière inutile ».

« Si quelqu’un lit l’une des 46 publications ou réseaux que la défense veut identifier, cela ne nous dit rien sur ce qu’il sait de Theranos », a déclaré Kelly Volkar en tant qu’avocate américaine adjointe. « Même s’ils ont lu une histoire une fois, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils l’ont conservée ou qu’ils ont conservé une sorte de parti pris ou de préjugé basé sur cet article. »

Alors que Holmes entrait dans le palais de justice, elle refusa de répondre aux questions de CNBC.

Les deux équipes juridiques examineront le questionnaire du juge et il rendra une décision finale dans les semaines à venir.

Danny Cevallos, un analyste juridique de NBC News, a déclaré qu’il serait difficile de trouver un jury impartial qui a entendu parler de l’affaire mais prétend être impartial, « ce juré pourrait être un juré furtif – quelqu’un avec une hache à moudre mais le cache pour faire partie du jury. »