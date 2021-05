Les avocats d’Elizabeth Holmes citent une couverture négative dans la demande d’élargir la sélection du jury

Dans le cas d’Elizabeth Holmes, toute publicité n’est apparemment pas une bonne publicité.

Les avocats de l’ancien PDG de Theranos citent une couverture négative généralisée comme raison d’élargir la sélection pour le groupe de jurés dans son prochain procès pour fraude pénale.

Une motion de 21 pages déposée jeudi soir énonçait exemple après exemple des histoires très descriptives et peu flatteuses au cours des dernières années à propos de Holmes.

« La publicité est omniprésente négative », ont déclaré les avocats de Holmes. Ajoutant qu’elle est « couramment mentionnée dans des termes dérisoires et incendiaires qui sont directement liés aux accusations de fraude par fil dans cette affaire. « un escroc » et un « psychopathe déchaîné ». »

Holmes demande une convocation de jury élargie et a proposé un questionnaire de jury écrit. Les avocats de Holmes ont écrit que « la couverture médiatique traite également de tropes préjudiciables et de thèmes récurrents, souvent liés au comportement, à la voix et à l’apparence physique de Mme Holmes ». Ils disent que la publicité négative remonte au moins à 2015 et s’est « intensément concentrée sur Mme Holmes personnellement, pas simplement sur les circonstances de la dissolution de l’entreprise Theranos ».