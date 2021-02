WASHINGTON – L’équipe juridique de l’ancien président Donald Trump devrait utiliser un argument lors de son procès de destitution la semaine prochaine qui est déjà soutenu par la majorité des républicains du Sénat en charge de son sort: que le procès est inconstitutionnel parce que Trump n’est plus le commandant en chef .

Mais on ne sait toujours pas s’ils ont entièrement rejeté les allégations de fraude électorale de Trump, un problème qui a conduit à une rupture avec l’équipe juridique précédente de Trump.

Trump et son premier groupe d’avocats se sont séparés sur la stratégie du procès au cours du week-end. L’ancien président a voulu mettre l’accent sur les questions de «fraude électorale» pendant le procès, a déclaré une personne familière avec les discussions juridiques. Mais les avocats originaux voulaient souligner que le Sénat ne devrait pas tenir de procès d’un ancien responsable et que les commentaires de Trump lors d’un rassemblement le 6 janvier n’ont pas incité la foule qui a mené une émeute meurtrière au Capitole américain.

Bien que la nouvelle équipe de Trump affirme que la fraude n’est pas au centre de leurs arguments, elle ne leur ferme pas la porte.

Trump a annoncé dimanche soir que David Schoen, un avocat de la défense pénale qui travaille en Alabama et à New York, et Bruce Castor Jr., un ancien procureur de la Pennsylvanie, dirigeraient sa défense.

Schoen, dans une interview accordée au Washington Post dimanche soir, a offert un aperçu de la voie à suivre, affirmant qu’il prévoyait de se concentrer sur la «militarisation du processus de destitution» et ne contesterait pas les allégations du président de fraude électorale.

« Je ne suis pas du genre à proposer une théorie de la fraude électorale », a déclaré Schoen au Post. « Ce n’est pas le but de ce procès de destitution. »

Schoen a déclaré lundi soir à Sean Hannity de Fox News que le procès était inconstitutionnel et n’était rien de plus qu’un effort pour empêcher Trump de se présenter à nouveau à la présidence. «C’est la militarisation politique du processus de destitution», a-t-il déclaré.

Schoen a également qualifié le procès de «l’action législative la plus malavisée que j’ai vue de ma vie».

Le conseiller politique de Trump, Jason Miller, a déclaré que « l’accent sera mis sur la poussée inconstitutionnelle des démocrates pour destituer un président qui n’est plus en fonction ».

Miller a contesté les informations selon lesquelles Trump s’était séparé de son premier groupe d’avocats parce qu’il voulait qu’ils relancent ses préoccupations sans fondement de fraude électorale.

Lorsqu’on lui a demandé quel rôle les allégations de fraude électorale de Trump pourraient jouer dans le procès de destitution, il a déclaré: «Nos prochains mémoires juridiques donneront un aperçu plus clair et plus complet».

Trump, qui a été banni de la plupart des plateformes de médias sociaux, est resté pratiquement silencieux sur l’affaire de destitution qui l’a accusé d’incitation à une insurrection au Capitole, qui a fait plusieurs morts. Et en grande partie, les avocats que Trump a amenés à le défendre au fil des semaines.

La nouvelle équipe semble avoir une stratégie à deux volets: affirmer que le procès est inconstitutionnel et que les remarques de Trump à propos des élections n’ont pas incité à l’émeute meurtrière au Capitole.

Les démocrates de la Chambre devraient réciter l’histoire des mois d’arguments de Trump remettant en question la légitimité de l’élection, son appel exhortant le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger à « trouver » des votes pour annuler l’élection du président Joe Biden et des citations de son discours du 6 janvier. à la foule qui a pris d’assaut plus tard le Capitole.

Trump doit publier mardi une réponse officielle à l’article de destitution de la Chambre l’accusant d’incitation à l’insurrection, un dossier qui pourrait donner un aperçu de la stratégie de défense de l’ancien président lorsque le procès débutera le 9 février.

Si l’équipe de Trump soutient que le procès est inconstitutionnel, elle trouverait probablement un groupe de républicains du Sénat. La semaine dernière, 45 sénateurs républicains ont voté contre la tenue du procès pour des raisons constitutionnelles, bien plus qu’assez de votes pour que Trump remporte un acquittement facile.

L’affaire de destitution marquera un grand test pour les deux avocats, qui ne sont pas étrangers aux différends controversés ou qui représentent des personnalités de premier plan mais qui n’ont jamais plaidé une affaire avec de telles implications historiques.

Castor a fait la une des journaux après avoir refusé de poursuivre le comédien et acteur Bill Cosby en 2005 pour des allégations d’agression sexuelle qui, des années plus tard, ont envoyé Cosby en prison. Il a fait face à un examen plus minutieux après avoir dit à un juge dans le cas de Cosby qu’il avait conclu un accord secret pour ne pas porter plainte contre l’acteur s’il n’avait pas plaidé le 5e amendement dans une affaire civile contre l’un de ses accusateurs, selon The Philadelphia Inquirer.

Schoen a représenté Roger Stone, un allié clé de Trump qui a été condamné dans le cadre de l’enquête sur l’ingérence russe lors des élections de 2016. Trump a plus tard commué la peine de Stone.

Schoen a également rencontré l’homme d’affaires en disgrâce Jeffrey Epstein quelques jours avant sa mort en 2019 pour discuter du rôle principal dans son équipe de défense. Schoen a déclaré au Atlanta Jewish Times qu’il avait accepté de jouer le rôle de représentant Epstein contre les allégations selon lesquelles le magnat de la finance aurait exploité et abusé sexuellement des dizaines de filles.

Il a travaillé sur les questions de vote et a consulté l’avocat d’Al Gore lors de sa bataille électorale lors des élections de 2000.

Les avocats initialement sollicités pour défendre le Trump qui s’est séparé de l’équipe comprennent les avocats de Caroline du Sud Butch Bowers, Deborah Barbier, Greg Harris et Johnny Gasser, ainsi que l’avocat de Caroline du Nord Josh Howard.

Changer d’équipes juridiques aussi proches du procès « serait normalement incroyablement problématique », a déclaré Ross Garber, professeur adjoint à la Tulane Law School de la Nouvelle-Orléans et expert en droit de la mise en accusation. Mais un vote du Sénat la semaine dernière montrant peu d’intérêt des républicains à condamner Trump signifie l’ancien président pourrait ne pas avoir grand-chose à faire pour être acquitté.

«À ce stade, la condamnation semble hautement improbable», a déclaré Garber. «Néanmoins, il pourrait y avoir des boules de courbe qui changent le calcul. Si cela se produit, Trump pourrait être pris au dépourvu. De plus, le Sénat et la destitution sont de nouvelles arènes pour ses nouveaux avocats. Ce n’est pas la salle d’audience traditionnelle à laquelle ils sont habitués, et la courbe d’apprentissage peut être raide. »

Contribution: Deborah Barfield Berry