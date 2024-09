Les avocats de Trump se battent pour annuler la décision du jury selon laquelle il aurait abusé sexuellement d’E. Jean Carroll

NEW YORK — Alors que Donald Trump En campagne pour la présidence, ses avocats se battent pour annuler un verdict le déclarant responsable d’abus sexuels et de diffamation.

Trois juges de la deuxième cour d’appel des États-Unis doivent entendre vendredi les arguments de Trump dans le cadre de son appel contre la décision d’un jury selon laquelle il a agressé sexuellement l’écrivaine. E. Jean CarrollElle affirme que le républicain l’a agressée dans la cabine d’essayage d’un grand magasin en 1996. Ce jury a accordé 5 millions de dollars à Carroll.

Depuis plusieurs jours, les préparatifs sont en cours dans un imposant palais de justice fédéral du Lower Manhattan pour que Trump puisse assister en personne aux plaidoiries.

Les avocats de Trump affirment que le verdict du jury devrait être annulé parce que des preuves ont été autorisées au procès alors qu’elles auraient dû être exclues et que d’autres preuves ont été exclues alors qu’elles auraient dû être autorisées.

Trump, qui a nié avoir attaqué Carroll, n’a pas assisté au procès de 2023 et a exprimé ses regrets de ne pas y être présent.

Il est peu probable que le tribunal rende une décision avant l’élection présidentielle de novembre.

L’affaire civile a des implications à la fois politiques et financières pour Trump.

La vice-présidente démocrate Kamala Harris a fustigé Trump au sujet du verdict du jury, soulignant à plusieurs reprises qu’il avait été reconnu responsable d’abus sexuels.

Et en janvier dernier, un deuxième jury a accordé à Carroll 83,3 millions de dollars supplémentaires Le jury a été condamné à payer des dommages et intérêts pour les commentaires que Trump avait faits à son sujet alors qu’il était président, les jugeant diffamatoires. Le juge avait indiqué au jury qu’il devait accepter la conclusion du premier jury selon laquelle Trump avait agressé sexuellement Carroll. Le deuxième procès a principalement eu pour but de déterminer dans quelle mesure Carroll avait été lésée par les commentaires de Trump et dans quelle mesure il devait être sévèrement puni.

Trump, 77 ans, a témoigné moins de trois minutes au procès et n’a pas été autorisé à réfuter les conclusions du jury de mai 2023. Pourtant, il a été animé dans la salle d’audience Tout au long des deux semaines du procès, les jurés pouvaient l’entendre se plaindre de l’affaire.

L’appel du résultat de ce procès, que Trump a qualifié d’« absolument ridicule ! » immédiatement après, sera entendu par la cour d’appel à une date ultérieure.

Carroll, 80 ans, a témoigné lors des deux procès que sa vie de chroniqueuse du magazine Elle avait été gâchée par les commentaires publics de Trump, qui, selon elle, ont suscité une telle haine contre elle qu’elle a reçu des menaces de mort et qu’elle avait peur de sortir de la cabane du nord de l’État de New York où elle vit.

Les avocats de Trump ont déclaré dans des documents judiciaires qu’il méritait un nouveau procès en partie parce que le juge du procès, Lewis A. Kaplan, a autorisé deux autres femmes à témoigner sur des actes similaires d’abus sexuels qu’elles accusent Trump d’avoir commis contre elles dans les années 1970 et en 2005.

Ils ont également soutenu que Kaplan avait à tort rejeté les preuves selon lesquelles Carroll avait menti lors de sa déposition, ainsi que d’autres preuves qui, selon eux, révéleraient des préjugés et des motivations pour mentir de la part de Carroll et d’autres témoins contre Trump. Le verdict, ont-ils écrit, était « injuste et erroné », résultant de « décisions de preuve erronées et préjudiciables ».

Trump a affirmé que Carroll avait inventé l’histoire de son agression pour vendre un nouveau livre. Il a nié la connaître.

Les avocats de Trump ont également contesté la diffusion répétée lors du procès d’une vidéo d’Access Hollywood datant de 2005, dans laquelle on entend Trump dire qu’il commence parfois à embrasser de belles femmes et que « quand on est une star, on vous laisse faire ». Il a également déclaré qu’une star peut attraper les parties génitales des femmes parce qu’elle « peut tout faire ».

Dans leurs arguments écrits, les avocats de Carroll ont déclaré que Trump exigeait à tort « un nouveau procès » sur la base de « plaintes générales d’injustice » sans fondement et d’autres « distorsions du dossier, de fausses déclarations ou de mauvaises applications de la loi, et d’un mépris constant du raisonnement du tribunal de district ».

« Il n’y a eu aucune erreur ici, et encore moins une violation des droits substantiels de Trump. Cette Cour devrait confirmer cette décision », ont déclaré les avocats de Carroll.