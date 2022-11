Les avocats de Trump sanctionnés pour le procès RICO contre Clinton, DNC

Un juge fédéral a sanctionné jeudi les avocats de l’ancien président Donald Trump à titre de sanction pour avoir engagé une poursuite “frivole” contre une série d’ennemis politiques de Trump, dont Hillary Clinton et le Comité national démocrate.

Le cinglant du juge Donald Middlebrooks ordre devant un tribunal fédéral de Floride a suggéré que les avocats de Trump avaient sapé l’état de droit en poussant un récit politique devant le tribunal “sans base factuelle ni théorie juridique connue”.

“Des sanctions supplémentaires pourraient être appropriées”, a noté le juge, après avoir suggéré que le comportement des avocats pourrait nécessiter “l’attention du barreau et des autorités disciplinaires”.

Les sanctions – qui obligent les avocats de Trump à payer 50 000 dollars et à indemniser les frais juridiques d’un avocat de la défense – sont intervenues deux mois après que Middlebrooks eut rejeté la poursuite, la décrivant comme un “manifeste politique de deux cents pages”.

L’action civile de l’ancien président, déposée en mars, esquissait un complot tentaculaire par des dizaines d’accusés pour diffuser un faux récit de collusion entre la campagne de Trump et la Russie lors de l’élection présidentielle de 2016.

Trump a réclamé des dizaines de millions de dollars de dommages et intérêts, alléguant des violations de la loi RICO, une loi fédérale qui vise à lutter contre le crime organisé, entre autres réclamations.

“C’était un procès pour fusil de chasse”, a écrit Middlebrooks dans l’ordonnance de jeudi devant le tribunal de district américain du sud de la Floride. “Trente et une personnes et organisations ont été convoquées au tribunal, contraintes d’engager des avocats pour se défendre contre des allégations frivoles. Le seul dénominateur commun contre elles était l’animosité de M. Trump.”

Le juge a conclu que quatre des avocats de Trump – Alina Habba, Michael Madaio, Peter Ticktin et Jamie Alan Sasson – devraient être sanctionnés en vertu de la règle 11 des règles fédérales de procédure civile, qui vise à dissuader les justiciables d’intenter des poursuites frivoles.

Ils sont condamnés à payer “conjointement et solidairement” 50 000 $ de sanctions, ainsi que des frais juridiques totalisant 16 274 $ qui ont été accumulés par l’accusé Charles Dolan, qui a déposé la demande de sanctions.

Les avocats de Trump n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

“Les échecs de la plainte initiale étaient fondamentaux et évidents”, indique l’ordonnance de Middlebrooks. Il a noté que “lorsque ces manquements ont été identifiés” dans des requêtes en rejet de l’affaire, les avocats de Trump ont simplement “ajouté des arguments pour tenter de contourner le délai de prescription RICO” et ont ajouté deux autres accusés.

“Le choix des accusés, combiné à l’absence de théories juridiques viables sur la responsabilité, reflète une intention de blesser plutôt que de réparer un préjudice juridique”, a écrit Middlebrooks.

Même après que le juge a souligné les “lacunes” de la plainte légale, a-t-il écrit, Habba est allé sur “Hannity” de Fox News et “a continué à faire avancer les revendications du demandeur”.

Le juge a inclus un extrait de Habba de cette interview du 10 septembre, lorsqu’elle a qualifié Middlebrooks de “juge Clinton” qui “a fondamentalement ignoré tous les fondements factuels” du procès.

“L’état de droit est miné par la combinaison toxique de la collecte de fonds politiques avec les frais juridiques payés par les comités d’action politique, les déclarations imprudentes et factuellement fausses d’avocats lors de rassemblements et dans les médias, et les efforts pour faire avancer un récit politique par le biais de poursuites sans fondement factuel ou toute théorie juridique connue », a écrit Middlebrooks.

“Les avocats permettent ce comportement et je suis pessimiste que la règle 11 puisse à elle seule endiguer efficacement ces abus. Certains aspects peuvent dépasser le cadre du pouvoir judiciaire, nécessitant l’attention du barreau et des autorités disciplinaires. Des sanctions supplémentaires peuvent être appropriées”, a écrit le juge. “Mais les dépôts légaux comme ceux en cause ici devraient être sanctionnés en vertu de la règle 11, à la fois pour sanctionner cette conduite et dissuader une conduite similaire de la part de ces avocats et d’autres.”