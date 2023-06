Les avocats de Trump rencontrent le DoJ pour éviter l’inculpation dans l’affaire Mar-a-Lago

Les avocats de Donald Trump ont rencontré jeudi un haut responsable du département américain de la justice pour se plaindre d’une inconduite perçue dans l’enquête criminelle sur la gestion par l’ancien président américain de matériel de sécurité nationale et d’obstruction, selon deux personnes proches du dossier.

La réunion, à laquelle ont participé les avocats de Trump, Jim Trusty, John Rowley et Lindsay Halligan, s’adressant à un haut responsable de carrière du bureau du sous-procureur général, a duré environ 90 minutes.

Nouvelles de la SCB a vu pour la première fois les avocats entrer dans le siège du ministère de la Justice.

Les avocats de Trump ont expliqué pourquoi Trump ne devrait pas être inculpé dans l’affaire des documents de Mar-a-Lago et ont suggéré que certains procureurs travaillant sous la direction de l’avocat spécial Jack Smith, qui dirige l’enquête, se sont livrés à ce qu’ils considéraient comme une inconduite du procureur, le disaient les gens.

Les allégations exactes ne sont pas claires, mais les avocats de Trump se sont plaints pendant des semaines en privé que Jay Bratt, le chef de la section de contre-espionnage et d’espionnage du ministère de la Justice, avait une fois cherché à inciter un témoin à confirmer quelque chose qu’il avait refusé, a déclaré l’une des personnes.

Les plaintes de cette nature donnent lieu à une note interne à l’avocat spécial et sont peu susceptibles de retarder l’enquête pénale.

La réunion intervient des semaines après que les avocats de Trump ont demandé au ministère de la Justice une réunion avec le procureur général, Merrick Garland, pour soulever des griefs au sujet de ce qu’ils considéraient comme un traitement injuste de Trump pour sa gestion de documents classifiés par rapport à d’autres anciens présidents.

« Aucun président des États-Unis n’a jamais, dans l’histoire de notre pays, fait l’objet d’une enquête sans fondement d’une manière aussi scandaleuse et illégale », indique la lettre écrite par Trusty et Rowley.

Bien qu’il ne soit pas inhabituel pour les avocats de demander une rencontre avec les procureurs vers la fin d’une enquête, ce n’est généralement pas avec le procureur général. C’est particulièrement le cas dans les enquêtes des avocats spéciaux, où les décisions d’inculpation ne peuvent être annulées que si les règles du département n’ont pas été suivies.

Le développement intervient alors que les procureurs ont récemment demandé à des témoins devant le grand jury entendu des preuves dans l’affaire à Washington si Trump avait montré des documents de sécurité nationale, y compris un document concernant une action militaire contre l’Iran, ont déclaré des personnes proches de l’affaire.

Les procureurs ont apparemment tenté de déterminer si ce document iranien était le même document que Trump avait référencé sur un enregistrement audio dans lequel il a déclaré qu’il ne pouvait pas en discuter car il ne l’avait pas déclassifié pendant son mandat – bien qu’il aurait dû le faire, a précédemment rapporté le Guardian.

L’enquête a également examiné si le non-respect par Trump de l’année dernière d’une assignation à comparaître exigeant le retour de tout document classifié était un acte délibéré d’obstruction, ont déclaré les gens.

En juin dernier, l’avocat de Trump récusé depuis, Evan Corcoran, a trouvé 38 documents classifiés dans la salle de stockage de Mar-a-Lago et a déclaré au ministère de la Justice qu’il ne restait plus de matériel sur la propriété – ce qui a été remis en question lorsque le FBI a saisi 101 documents classifiés supplémentaires. documents des mois plus tard.

Le Guardian a rapporté que Corcoran a dit plus tard à ses associés qu’il s’était senti induit en erreur dans la réponse à l’assignation parce qu’il avait demandé s’il devait chercher ailleurs à Mar-a-Lago, comme le bureau de Trump, mais qu’il avait été renvoyé. Les notes de Corcoran ont également montré qu’il avait dit à Trump qu’il devait restituer tous les documents classifiés en sa possession.