Les avocats de Trump rencontrent le DOJ au milieu des spéculations sur l’acte d’accusation

L’ancien président américain Donald J. Trump visite le practice, rencontre des fans et regarde le deuxième tour du LIV Golf Washington DC 2023 au Trump National Golf Club Washington DC à Sterling, Virginie, États-Unis, le 27 mai 2023.

NBC News a confirmé que les avocats de Trump avaient rencontré lundi des responsables au siège du DOJ à Washington, DC, après que CBS News a tweeté une photo de trois avocats entrant dans le bâtiment. Les avocats, John Rowley, James Trusty et Lindsey Halligan, ont quitté le DOJ peu avant midi HE, mais ont refusé de commenter, a rapporté NBC.

L’un concerne la conservation par Trump de documents gouvernementaux, dont beaucoup sont classifiés, dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride lorsqu’il a quitté la Maison Blanche, et une possible obstruction à la justice en empêchant la récupération de ces documents par la National Archives and Records Administration. .

NBC a rapporté samedi que le grand jury fédéral qui a entendu les preuves dans cette affaire devrait reprendre les débats cette semaine à Washington.

Trump dans un article publié sur les réseaux sociaux dimanche a écrit : « Les rapports indiquent que le procureur spécial marxiste, le DOJ et le FBI veulent m’inculper pour le canular de BOXES, malgré tous les actes répréhensibles qu’ils ont commis pendant SEPT ANS, y compris ESPIONNER MA CAMPAGNE . »

L’autre enquête de Smith se concentre sur les efforts de Trump et de ses alliés, y compris ses avocats de campagne, pour annuler sa défaite lors de l’élection du président Joe Biden en 2020 et bloquer efficacement la confirmation de la victoire de Biden au collège électoral par une session conjointe du Congrès sur 6 janvier 2021.

Trump, qui sollicite l’investiture présidentielle républicaine de 2024, fait également l’objet d’une enquête pénale par un procureur d’État à Atlanta pour ses efforts pour amener les responsables géorgiens à annuler la victoire de Biden dans cet État en 2020. La Géorgie était l’un des nombreux États swing que Biden a remporté, scellant sa victoire au Collège électoral.

Trump a été inculpé au pénal en mars par un grand jury à New York dans un acte d’accusation l’accusant d’avoir falsifié des documents commerciaux liés à un paiement silencieux que son avocat de l’époque, Michael Cohen, a payé à une star du porno peu avant l’élection présidentielle de 2016.

Trump a plaidé non coupable dans cette affaire, qui doit être jugée en mars prochain, au milieu de la saison des primaires présidentielles.

Il est le seul président américain, ancien ou non, à avoir été inculpé au pénal.