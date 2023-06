Les avocats de Trump rencontrent des responsables du ministère de la Justice alors que la décision d’inculpation approche dans l’affaire Mar-a-Lago

WASHINGTON (AP) – Les avocats de Donald Trump ont rencontré lundi des responsables du ministère de la Justice alors qu’une décision approchait sur l’opportunité de porter des accusations pour le traitement de documents classifiés dans le domaine de l’ancien président en Floride.

Il y a deux semaines, les avocats de Trump ont demandé une réunion avec le procureur général Merrick Garland pour faire part de leurs préoccupations concernant ce qu’ils ont qualifié d’inconduite du procureur et d’abus de la part de l’équipe dirigée par l’avocat spécial Jack Smith. Mais une réunion d’un avocat de la défense avec des responsables du ministère de la Justice est également souvent utilisée comme une opportunité pour essayer de les dissuader de porter des accusations criminelles.

Un trio d’avocats de Trump – James Trusty, John Rowley et Lindsey Halligan – a quitté le bâtiment du ministère de la Justice à Washington lundi matin après plus d’une heure à l’intérieur. Ils sont montés dans un véhicule utilitaire sport noir et n’ont pas répondu aux questions des journalistes.

Il n’était pas immédiatement clair qui du ministère de la Justice a assisté à la réunion. Un porte-parole de Smith n’a fait aucun commentaire immédiat et un porte-parole du ministère de la Justice n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail demandant des commentaires.

On pense que l’enquête sur la mauvaise gestion potentielle de documents classifiés à Mar-a-Lago touche à sa fin, avec une décision d’inculpation probablement bientôt. Les procureurs ont placé un large éventail de témoins, y compris des avocats de Trump et de proches collaborateurs, devant un grand jury.

Outre l’enquête Mar-a-Lago, Smith mène une enquête distincte sur les efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

On ne sait pas quand ou si des accusations pourraient être portées.

