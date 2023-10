Les avocats de Trump redoublent d’efforts pour retarder le procès des documents classifiés jusqu’après les élections

Les avocats de Donald Trump ont renouvelé mercredi leurs pressions pour reporter le procès des documents classifiés de l’ancien président à novembre 2024, un calendrier qui placerait l’affaire en marge de la prochaine élection présidentielle.

Dans un dossier déposé devant le tribunal de Floride, l’équipe juridique de Trump a fait valoir que le procès, prévu pour mai, devrait commencer au moins six mois plus tard en raison d’un autre procès fédéral dans lequel Trump sera jugé en tant qu’accusé. Ils ont également fait valoir que les procureurs du bureau du procureur spécial Jack Smith n’avaient pas encore remis toutes les preuves.

Les avocats de Trump, Todd Blanche et Christopher Kise, ont écrit qu’ils ne pouvaient toujours pas accéder à neuf documents que le bureau de Smith accusait Trump d’avoir conservé illégalement après son départ de la Maison Blanche. Ils ont déclaré que les procureurs du gouvernement n’avaient pas expliqué pourquoi un lot de documents de découverte, qui doublait le volume des documents, avait été retenu jusqu’à récemment.

En outre, ils ont écrit que le bureau de Smith retenait « certains [unclassified] communications des agents » de la découverte et qu’il existe encore des documents classifiés en suspens qui n’ont pas été mis à la disposition des avocats de Trump.

Les avocats ont en outre fait valoir que les demandes qui se chevauchent dans les deux affaires du procureur spécial contre Trump entravent sa défense et violent ses droits à une procédure régulière. Trump devrait être jugé à Washington, DC, à partir du 4 mars dans l’affaire impliquant des efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

« Le bureau du conseiller spécial est engagé dans un effort irresponsable pour tenter d’obtenir une condamnation du président Trump avant les élections de 2024, quel qu’en soit le prix. La Cour ne devrait pas autoriser le recours à la procédure pénale à cette fin », ont déclaré les avocats de Trump. a écrit.

Au cours de l’été, le tribunal fédéral de Floride qui supervise l’affaire a rejeté une précédente demande visant à déplacer le procès des documents classifiés à novembre 2024.

Le bureau du procureur spécial a refusé de commenter le nouveau dossier ; il a souligné un dossier soumis par les procureurs cette semaine concernant la demande de Trump de retarder le procès jusqu’en novembre 2024.

Le bureau de Smith a fait valoir lundi que les « allégations infondées » des avocats de Trump concernant « le non-respect par le gouvernement des obligations de découverte ne soutenaient pas leur demande ».

« Leurs affirmations sur leur incapacité à examiner des informations classifiées sont déformées et exagérées et, en tout état de cause, le gouvernement s’attend à ce que le [classified information security officer] résoudra tous les problèmes restants cette semaine. Il n’y a aucune raison d’ajourner la date du procès. La requête des accusés doit être rejetée », ont écrit les procureurs.