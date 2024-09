Les avocats de Trump ont adopté une stratégie audacieuse et irréaliste. Et elle a fonctionné.

« Je suis déçu de mon talent juridique, je vais être honnête avec vous », a déclaré l’ancien président Donald Trump aux journalistes réunis dans le hall de la Trump Tower vendredi après-midi. Une phalange de ces mêmes avocats se tenait maladroitement derrière lui alors qu’il rappelait aux journalistes rassemblés ses nombreux ennuis judiciaires. Mais c’était avant que le juge new-yorkais qui a supervisé le procès pénal qui a abouti à 34 condamnations pour crime contre Trump n’annonce que la condamnation n’aura pas lieu avant le 26 novembre.

Avec cette décision du juge Juan Merchan, il est difficile de nier que les avocats de Trump ont réussi un exploit de taille. La stratégie qu’ils ont suivie au cours de l’année dernière, qui s’est révélée efficace dans quatre affaires à travers le pays, a porté ses fruits. Trump ne sera pas poursuivi pénalement avant le jour de l’élection.

Les choses ont tourné en faveur de Trump d’une manière qu’il aurait été difficile d’imaginer au moment où les inculpations se succédaient. Même s’il a été reconnu coupable de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux en mai, cette année s’est quand même mieux passée que prévu pour lui. En décembre, il semblait que Trump allait passer cette année coincés dans les salles d’audience au lieu de faire campagne. Mais si le candidat de 78 ans ne se bouscule plus entre les meetings comme il le faisait auparavant, ce n’est pas parce qu’il est coincé dans un procès pénal après l’autre.

Parfois, on a l’impression que c’est en dépit des ordres donnés par Trump à ses avocats, et non à cause d’eux. Ceux qui l’ont soutenu ont suivi son exemple et ont avancé les arguments les plus maximalistes et ouvertement politiques possibles, qu’ils aient ou non une chance de succès. Le volume considérable de documents qu’il a fait remplir par ses avocats, requête après requête, a coûté des millions de dollars en frais juridiques, dont la quasi-totalité a été payée par des donateurs à sa campagne politique. Beaucoup de ces efforts juridiques n’ont abouti à rien, mais juste assez de spaghettis sont restés collés au mur.

L’un des nombreux coaccusés de Trump a d’abord attiré l’attention sur une relation amoureuse que la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, entretenait avec un procureur spécial, et les avocats de Trump ont pris le relais. Willis avait voulu commencer le procès contre Trump en août, environ un an après l’avoir inculpé pour avoir tenté d’annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie. Mais cette relation a été l’occasion pour les alliés de Trump de mettre un terme à la procédure. La cour d’appel qui décidera si Willis doit rester sur l’affaire n’entendra pas les plaidoiries orales jusqu’en décembre.

L’idée qu’il existait jusqu’ici une immunité absolue contre les poursuites pénales semblait ridicule lorsque les avocats de Trump ont tenté pour la première fois de retarder son procès pour ingérence dans les élections fédérales. La juge de district américaine Tanya Chutkan l’a exclu d’emblée en décembremais Trump a porté l’affaire jusqu’à la Cour suprême, qui a pris son temps. Après avoir entendu les plaidoiries orales en avril, elle a rendu sa décision selon laquelle les présidents bénéficient d’une immunité absolue pour « devoirs constitutionnels fondamentaux » et l’immunité présumée pour « actes officiels » le 1er juillet, le dernier jour du mandat de cette année. Chutkan a finalement récupéré l’affaire, mais elle a publié un ordre de planification Jeudi, il a été clairement indiqué que les séances d’information préalables au procès sur le nouveau dossier se prolongeraient au-delà des élections.

En Floride, la juge fédérale Aileen Cannon a maintenu un pied presque constant sur le frein dans le procès de Trump concernant les documents fédéraux classifiés, autrefois considéré comme le plus clair et le plus fermé des dossiers contre lui. Alors que Cannon a accordé des audiences complètes même aux requêtes les plus absurdes de l’équipe de Trump, son le calendrier est devenu étouffantet l’affaire a été de plus en plus reléguée au second plan. Puis, en juillet, elle a rejeté l’affaire dans son intégralité en se basant sur l’hypothèse farfelue selon laquelle le procureur général Merrick Garland aurait nommé à tort le procureur spécial Jack Smith à ce poste. Le ministère de la Justice a fait appel de cette décision, mais il n’y aura pas de résolution prochaine.

Il n’y a qu’une seule chose qui pourrait potentiellement mettre un terme à cette série de victoires de Trump : sa défaite le jour de l’élection.

Pour ceux qui s’accrochaient à l’espoir de voir Trump condamné avant le jour de l’élection, le juge Merchan a enfoncé le dernier clou dans le cercueil vendredi en acceptant une demande des avocats de Trump de reporter la condamnation prévue pour le 18 septembre. Il doit rendre une décision le 20 septembre sur la question de savoir si l’affaire d’immunité de la Cour suprême devrait affecter la décision du jury de condamner, et le délai permettra de déposer un éventuel appel avant que la peine de Trump ne soit prononcée. Merchan a écrit dans sa décision que la pause est importante pour « éviter toute apparence – aussi injustifiée soit-elle – que la procédure a été affectée par ou cherche à affecter l’élection présidentielle à venir à laquelle le défendeur est candidat ».

La décision de suspendre la peine de Trump a néanmoins des conséquences sur l’élection. Une seule chose pourrait mettre un terme à cette série de victoires de Trump : sa défaite le jour de l’élection. La stratégie juridique de Trump est de revenir à la Maison Blanche l’année prochaine. Depuis le Bureau ovale, il pourrait ordonner à son procureur général d’abandonner les poursuites fédérales contre lui ou de se gracier lui-même. Il bénéficierait également de l’égide de la présidence pour le protéger de toute nouvelle action en justice de la Géorgie ou de l’État de New York. Quatre ans de justice différée dépendent de sa victoire ou non sur la vice-présidente Kamala Harris, et la décision de Merchan de ne pas prononcer de peine avant l’élection ne peut être considérée que comme une aubaine pour lui.

Il est toutefois important de noter que même si Trump perd face à Harris, cela ne garantit pas qu’il ne pourra pas continuer à appliquer la même stratégie. Compte tenu de ce que nous avons vu, il est toujours possible que s’il est condamné dans d’autres procès, il fasse appel jusqu’à la Cour suprême à chaque fois. Il n’y aura peut-être pas d’autre bouée de sauvetage qui l’attend à la fin, mais cela suffirait à lui permettre de garder la tête hors de l’eau le plus longtemps possible.