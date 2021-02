Le sénateur Mitt Romney. | Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Par exemple, ils ne donneraient pas de nouveaux détails sur la façon dont Trump a répondu à la violation du Capitole.

Les principaux sénateurs républicains sur la clôture du verdict du deuxième procès de destitution de Donald Trump avaient des questions factuelles spécifiques pour les avocats de Trump sur ses actions le jour où le Capitole américain a été pris d’assaut.

Les avocats de Trump ne sont pas venus près de leur répondre.

Pendant une période du procès de destitution au cours de laquelle les sénateurs pouvaient soumettre des questions écrites à l’équipe juridique de chaque partie vendredi après-midi, les sens. Susan Collins (R-ME), Lisa Murkowski (R-AK), Mitt Romney (R-UT) et Bill Cassidy (R-LA) voulait tous en savoir plus sur la raison pour laquelle, exactement, il a fallu si longtemps à Trump pour mobiliser le gouvernement fédéral pour arrêter la foule, et comment le président a réagi à la situation telle qu’elle se déroulait.

Michael van der Veen, un avocat de Trump, ne leur a rien donné. Tout ce qu’il pouvait citer étaient les tweets publiés par Trump publiquement à l’époque. Mais ce n’était pas sa faute, a-t-il dit – c’est la faute de la Chambre, de ne pas avoir mené une enquête suffisante.

«Il n’y a rien du tout dans le dossier sur ce point. Parce que la Chambre n’a même pas fait un minimum de diligence raisonnable », a déclaré van der Veen, tout en posant une question sur le sujet.

«Avec la précipitation pour amener cette destitution, il n’y a pas eu d’enquête à ce sujet. Et c’est le problème avec toute cette procédure », a-t-il dit en réponse à une autre.

Pour être clair, van der Veen et ses collègues avocats auraient pu volontairement offrir de nouvelles preuves à décharge – sur la façon dont Trump a répondu à l’émeute du 6 janvier ou à d’autres sujets connexes – dans le cadre de leur défense pour l’ancien président. Ils ne l’ont pas fait.

Mais ce que nous savons de la conduite de Trump ce jour-là à partir du reportage n’est pas flatteur. Des sources ont déclaré à des journalistes, par exemple au Washington Post, qu’il suivait de près le chaos à la télévision et résistait aux demandes de certains conseillers de condamner la violence. Le sénateur Ben Sasse (R-NE) a affirmé que les collaborateurs de la Maison Blanche lui avaient dit que Trump était «ravi» de la prise d’assaut du Capitole. Et vendredi soir, CNN a rapporté que Trump avait rejeté les demandes du chef de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, de condamner les émeutiers, en disant: «Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversés que vous par l’élection.»

Pourtant, l’équipe de Trump a souligné à juste titre que, jusqu’à présent, les démocrates ont fait un choix stratégique de ne pas poursuivre le témoignage sous serment des assistants de Trump dans le cadre de cette enquête. Cela signifie que les déclarations officielles sur ce que Trump a fait de la part de personnes ayant des connaissances de première main sont rares.

On ne sait pas si les témoignages assermentés auraient un impact important sur les votes des sénateurs républicains sur un verdict (17 seraient nécessaires pour condamner Trump, et beaucoup moins y semblent actuellement ouverts). Notez également que McCarthy a voté contre la destitution même s’il savait visiblement ce que Trump lui avait dit le 6 janvier. Mais le manque de témoignages signifie que les républicains qui envisagent de condamner ont moins à continuer.

Les sénateurs républicains clés avaient des questions. Ils n’ont pas obtenu de réponses.

La première question républicaine sceptique, de la part des Sens. Collins et Murkowski, était: «Quand exactement le président Trump a-t-il appris la brèche du Capitole? Quelles mesures spécifiques a-t-il prises pour mettre fin aux émeutes et quand les a-t-il prises? S’il vous plaît, soyez aussi précis que possible. »

La réponse de Van der Veen n’a pas été détaillée. «Nous avons un tweet à 2:38, donc c’était certainement un peu avant», a-t-il dit. (À 14 h 38, Trump a envoyé un tweet indiquant: « Veuillez soutenir notre police du Capitole et nos forces de l’ordre. Ils sont vraiment du côté de notre pays. Restez en paix! »)

Mais van der Veen ne pouvait rien offrir de plus et il a essayé de blâmer les responsables de la mise en accusation de la Chambre pour cet échec. « Les directeurs de la Chambre n’ont fait aucune enquête et les Américains méritent beaucoup mieux que de venir ici sans preuves, ouï-dire en plus des ouï-dire en plus des rapports qui sont des ouï-dire », a-t-il déclaré.

Plus tard, Romney et Collins ont posé une autre question destinée à déterminer quand Trump a appris que le vice-président Mike Pence aurait pu être en danger physique.

Le contexte ici est que le sénateur Tommy Tuberville (R-AL) a déclaré publiquement qu’après que les manifestants étaient déjà entrés dans le bâtiment du Capitole, il a parlé à Trump au téléphone. (Trump essayait de faire en sorte que Tuberville ralentisse le décompte des votes électoraux.) Selon le récit de Tuberville à Politico, il a dû interrompre l’appel et il a dit à Trump: «M. Président, ils viennent de sortir le vice-président, je dois y aller.

Les services secrets avaient évacué Pence de la salle du Sénat à 14 h 15, donc cet échange entre Tuberville et Trump a probablement eu lieu à cette époque. Puis, à 14 h 24, Trump a envoyé ce tweet dénigrant Pence:

Donald J. Trump @realdonaldtrump Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, et non les faits frauduleux ou inexacts qu’on leur avait demandé de certifier auparavant. Les USA exigent la vérité! 6 janvier 2021-14: 24: 22 HNE

Alors Romney et Collins ont demandé, lorsque Trump a envoyé ce tweet, était-il en fait conscient que «le vice-président avait été destitué du Sénat par les services secrets pour sa sécurité?»

Van der Veen a affirmé que «la réponse est non» et que «à aucun moment le président n’a été informé que le vice-président était en danger». Mais il n’a donné aucune explication sur la façon dont le calendrier apparent décrit ci-dessus était erroné, se tournant plutôt vers l’argumentation selon laquelle «la Chambre a précipité cette mise en accusation en sept jours sans aucune preuve.»

Plus tard encore, le sénateur Cassidy est revenu sur ce sujet, présentant à nouveau la chronologie de l’appel de Tuberville et du tweet de Trump insultant Pence. «Le tweet et le manque de réponse suggèrent que le président Trump ne se souciait pas du fait que le vice-président Pence était en danger ou que les forces de l’ordre étaient débordées», a-t-il demandé. « Cela montre-t-il que le président Trump tolérait l’intimidation du vice-président Pence? »

Van der Veen est revenu sur le même sujet de discussion. «Je conteste la prémisse de vos faits. Je conteste les faits exposés dans cette question. Et, malheureusement, nous n’allons pas connaître la réponse à ces faits dans cette procédure, car la Chambre n’a rien fait pour enquêter sur ce qui s’est passé.

Mais, a-t-il poursuivi, «M. Trump et M. Pence entretiennent de très bonnes relations depuis longtemps et je suis sûr que M. Trump est très préoccupé et préoccupé par la sécurité et le bien-être de M. Pence et de tous les autres qui étaient ici.

Josh Dawsey, du Washington Post, a rapidement tweeté que les collaborateurs anonymes de Pence «ne sont pas d’accord» avec cette évaluation:

L’équipe de Pence n’est pas d’accord avec l’évaluation de l’avocat de Trump selon laquelle Trump était préoccupé par la sécurité de Pence. Trump ne l’a pas appelé ce jour-là – ou pendant cinq jours après cela. Personne d’autre dans l’équipe de Trump n’a appelé alors que Pence était évacué dans une pièce et une autre, avec une foule hurlante à proximité. – Josh Dawsey (@ jdawsey1) 12 février 2021

Tuberville a également réitéré son récit de son appel téléphonique avec Trump aux journalistes vendredi après-midi.

Le problème des témoins

Pourtant, les déclarations officielles sur le comportement privé et les actions de Trump lors de la prise d’assaut du Capitole restent insaisissables – parce que les personnes qui étaient avec lui à l’époque étaient des loyalistes inconditionnels. Selon le Washington Post:

[President Trump] a passé l’après-midi et la soirée cocoonés à la Maison Blanche et à n’écouter qu’une petite coterie d’aides fidèles – dont Meadows, le chef de cabinet adjoint Dan Scavino, le directeur du personnel Johnny McEntee et le conseiller politique Stephen Miller. Beaucoup de ses meilleurs confidents – Meadows, son gendre Jared Kushner et la première dame Melania Trump, entre autres – étaient publiquement silencieux.

Si vous vouliez faire une liste restreinte de personnes qui seraient les moins susceptibles de fournir des informations préjudiciables sur Donald Trump, Meadows, McEntee, Scavino et Miller seraient en haut de cette liste, peut-être juste sous les enfants de Trump. Ces trois derniers sont des assistants de longue date qui considèrent toujours leur fortune professionnelle comme liée au président; Meadows, qui a rejoint l’administration plus récemment, aurait envisagé d’accepter un emploi dans l’organisation Trump.

Ces assistants mèneraient probablement une bataille judiciaire contre toute assignation imposant leur témoignage. L’ancien avocat de la Maison Blanche, Don McGahn, a déjà fait cela en réponse à une assignation à comparaître en 2019, et il a réussi à se soustraire à tout témoignage jusqu’à présent.

Et même si de nouvelles informations accablantes ont émergé sur le comportement privé de Trump le 6 janvier, plus qu’assez de sénateurs républicains pour acquitter Trump ont déjà adopté l’argument selon lequel il est inconstitutionnel pour le Sénat de juger un ancien président – ce qui rend les faits spécifiques apparemment hors de propos.