Les avocats de Trump incapables de localiser le document du plan d’attaque de l’Iran – CNN – RT World News

Les procureurs fédéraux seraient en possession d’un enregistrement de Trump semblant admettre qu’il a conservé des dossiers militaires sensibles

Les avocats de Donald Trump sont incapables de localiser un document hautement classifié qui détaillerait les plans d’une attaque hypothétique contre l’Iran, que l’ancien président américain a décrit comme étant en sa possession dans un enregistrement audio de 2021, selon un rapport de CNN vendredi.

À la mi-mars, l’équipe juridique de Trump a remis divers documents liés au document militaire américain sensible, mais a informé le ministère de la Justice qu’ils ne pouvaient pas localiser le document lui-même, a déclaré CNN, citant deux sources proches du dossier. Plus tôt cette semaine, le réseau a également signalé l’existence d’un enregistrement audio de 2021 dans lequel Trump admet qu’il a gardé des plans classifiés du Pentagone détaillant les options pour affronter l’Iran.

Les procureurs fédéraux en mars ont demandé « tout et n’importe quoi » des documents qui auraient pu être en possession de Trump concernant Mark Milley, qui a été nommé président des chefs d’état-major interarmées par Trump en 2019, ainsi que l’Iran, selon des sources de CNN. Dans le cadre de l’enquête du ministère de la Justice menée par le procureur spécial Jack Smith, une citation à comparaître a également été envoyée à une autre personne qui a assisté à la réunion au club de golf de Trump à Bedminster, New Jersey, où le clip audio a été enregistré en juillet 2021.

S’exprimant lors d’un événement à la mairie de Fox News jeudi après le reportage de CNN sur l’enregistrement audio, Trump a déclaré: « Je n’en sais rien. Tout ce que je sais, c’est que tout ce que j’ai fait était juste. Nous avions le Presidential Records Act que j’ai respecté à 100%.

Les procureurs ont spécifiquement demandé le document iranien mentionné par Trump dans l’enregistrement, ainsi que tout autre document s’y rapportant, y compris des notes et des copies, selon le rapport de CNN. Le gouvernement américain avait précédemment saisi des dizaines de documents, y compris des documents classifiés, lors d’un raid du FBI sur le domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride en août dernier.

L’enregistrement de Trump, qui a eu lieu environ six mois après son départ de ses fonctions, le présenterait réagissant à un article du magazine New Yorker, qui déclarait que Milley avait pris des mesures pour s’assurer que Trump n’émettait aucun ordre illégal alors qu’il prêt à quitter la Maison Blanche après sa défaite aux élections de 2020 face à Joe Biden.

L’audio capturerait Trump réfutant les affirmations de Milley et les sons d’un document agité, ce qui, selon lui, saperait les allégations. D’autres parties de l’enregistrement peuvent être entendues rire lorsque Trump note qu’il n’a pas le droit de montrer le document à qui que ce soit, indique le rapport. On pense que l’enquête de Smith en est à sa phase finale et que de nouveaux développements sont attendus cet été.