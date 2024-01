Les avocats de Trump examinent les arguments de « parti pris politique » dans l’affaire des documents classifiés

Les avocats de Donald Trump ont présenté mardi soir leurs arguments de défense dans l’affaire concernant la gestion par l’ancien président des documents classifiés, affirmant qu’ils envisageaient de réfuter les accusations des procureurs selon lesquelles des documents gouvernementaux sensibles étaient stockés dans des endroits non sécurisés de sa propriété de Mar-a-Lago.

Dans un requête déposée mardiles avocats de Trump ont indiqué qu’ils allaient faire valoir que les procureurs ont mené une enquête « politiquement motivée et partiale » sur sa manipulation de documents classifiés, dans l’intention de nuire à la campagne 2024 de l’ancien président.

Les avocats de Trump ont déclaré qu’ils recherchaient des communications entre les procureurs du ministère de la Justice et les associés du président Joe Biden, alléguant sans fournir de preuves que l’administration Biden orchestre des efforts juridiques pour interférer avec la campagne de Trump.

« Le bureau du conseiller spécial a ignoré les obligations fondamentales en matière de découverte et les politiques du ministère de la Justice dans le but de soutenir les efforts flagrants de l’administration Biden visant à militariser le système de justice pénale dans la poursuite d’un objectif que le président Biden ne peut pas atteindre pendant la campagne électorale : ralentir la campagne principale du président Trump. à l’élection présidentielle de 2024 », ont écrit les avocats de Trump.

Ils soulignent également la victoire décisive de Trump dans les caucus de l’Iowa cette semaine, affirmant que les accusations portées contre lui dans cette affaire démontrent une « ingérence partisane dans les élections ».

« L’absurdité manifeste des efforts du Bureau est illustrée par le fait que, tout en travaillant hier à une victoire écrasante historique dans les caucus de l’Iowa, le président Trump se préparait également à attirer l’attention de Votre Honneur aujourd’hui sur le bilan des fausses déclarations et des violations de découverte qui ont entaché cette affaire depuis le début et illustrent que le Bureau a méconnu l’équité fondamentale et ses obligations légales en faveur d’une ingérence partisane dans les élections », ont-ils écrit.

Le bureau du procureur spécial a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par NBC News.

En juin 2022, Trump a été accusé d’avoir enfreint plusieurs lois et inculpé de dizaines de chefs d’accusation en relation avec plus de 100 documents classifiés que des agents fédéraux ont obtenus dans sa station balnéaire de Mar-a-Lago en Floride en 2022. Les accusations comprennent 31 chefs d’accusation de rétention volontaire. d’informations sur la défense nationale et des chefs d’accusation uniques de fausses déclarations et représentations, de complot en vue d’entraver la justice, de rétention d’un document ou d’un dossier, de dissimulation d’un document par corruption, de dissimulation d’un document dans le cadre d’une enquête fédérale et d’un stratagème de dissimulation.

Trump a fait l’objet d’accusations supplémentaires dans un acte d’accusation remplaçant en juillet 2022, alléguant qu’il était impliqué dans un projet visant à supprimer une vidéo de sécurité à Mar-a-Lago.

Trump a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et affirmé qu’il était injustement ciblé par l’administration Biden. L’ancien président et ses associés Walt Nauta et Carlos De Oliveira, également accusés de crimes dans cette affaire, ont plaidé non coupables des accusations portées contre eux.