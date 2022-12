Les avocats de Trump devant le tribunal pour une audience sous pli fermé dans l’affaire Mar-a-Lago

WASHINGTON (AP) – Les avocats de Donald Trump étaient en cour vendredi pour des arguments scellés dans le cadre de l’enquête en cours sur la présence d’informations classifiées dans le domaine de l’ancien président en Floride.

La procédure se déroulait devant le juge de district américain Beryl Howell, juge en chef du tribunal fédéral du district de Columbia. Les avocats de la défense ont été vus entrer dans la salle d’audience vers 14 heures et étaient toujours à l’intérieur plus d’une heure plus tard.

Un avocat de l’Associated Press et d’autres organes de presse avait soumis une lettre plus tôt vendredi demandant l’accès des médias à l’audience, mais malgré cela, les avocats se sont exprimés à huis clos.

Il n’était pas immédiatement clair quel était le résultat de la procédure. Le Washington Post, s’appuyant sur des sources anonymes, a rapporté jeudi que le ministère de la Justice avait précédemment demandé à Howell de mépriser le bureau de Trump pour ne pas avoir pleinement respecté une assignation à comparaître de mai demandant la restitution de documents classifiés en sa possession. Le département souhaite également que l’équipe Trump nomme un gardien des dossiers qui pourrait attester que tous les documents classifiés ont été restitués, selon le Post.

Les avocats de Trump ont refusé de commenter avant l’audience. Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter également a refusé de commenter la question.

La centaine de documents que le FBI a pris à Mar-a-Lago en août s’ajoutaient aux 37 portant des marques de classification que les avocats de Trump ont récupérées de la maison lors d’une visite en juin. De plus, 15 boîtes contenant environ 184 documents classifiés ont été récupérées en janvier par la National Archives and Records Administration.

La possibilité que le ministère de la Justice n’ait pas encore récupéré tous les documents classifiés existe depuis des mois.

La perquisition du domicile par le FBI en août est intervenue après que les enquêteurs ont développé des preuves indiquant que des documents sensibles supplémentaires y restaient, même si les représentants de Trump avaient certifié en juin que tous les documents classifiés demandés dans une assignation à comparaître du ministère de la Justice avaient été localisés et restitués.

L’avocate de Trump qui a fait cette représentation et qui était la gardienne de ses dossiers à l’époque, Christina Bobb, a rencontré le FBI en octobre. Elle a déclaré aux enquêteurs qu’elle n’avait pas rédigé la lettre mais qu’un autre avocat de Trump qui, selon elle, l’avait en fait préparée, lui avait demandé de la signer dans son rôle de dépositaire désigné des dossiers de Trump, selon une personne familière avec son compte.

Le Post a rapporté plus tôt cette semaine que deux documents supplémentaires avec des marques de classification ont été trouvés lors d’une récente perquisition d’une unité de stockage à West Palm Beach, en Floride, organisée par les avocats de Trump. Ces objets ont ensuite été remis au FBI.

Eric Tucker, l’Associated Press