Les avocats de Trump demandent au juge de reporter le procès sans fixer de date dans une affaire de documents classifiés

MIAMI (AP) – Les avocats de l’ancien président Donald Trump demandent à un juge de reporter son procès pénal sans fixer de nouvelle date car il est accusé d’avoir illégalement accumulé des documents classifiés dans son domaine de Floride.

Dans un dossier lundi soir, les avocats de la défense de Trump ont déclaré que l’affaire était « extraordinaire », avec un grand volume de documents et d’images à examiner alors que l’ancien président mène la course à l’investiture républicaine pour renverser le président Joe Biden. Ils ont cité des défis pour sélectionner les jurés et des inquiétudes quant à savoir s’il obtiendrait un procès équitable s’il était prévu avant les élections de novembre 2024.

« La demande du gouvernement d’ouvrir un procès de cette ampleur dans les six mois suivant l’inculpation est déraisonnable, révélatrice et entraînerait une erreur judiciaire », a déclaré le document déposé par Chris Kise, l’un des avocats de Trump.

Le ministère de la Justice avait précédemment proposé de fixer la date du procès au 11 décembre.

Plus tôt lundi, les avocats de Trump ont déposé des documents indiquant qu’ils étaient d’accord avec les procureurs fédéraux pour reporter à la semaine prochaine une audience préliminaire qui traite spécifiquement de la manière dont les informations classifiées sont traitées au tribunal.

L’audience pour discuter de la loi sur les procédures relatives aux informations classifiées avait auparavant été fixée à vendredi. Mais un avocat du valet de Trump, Walt Nauta, qui a été inculpé aux côtés de l’ancien président, a déclaré qu’il avait un autre procès en banc cette semaine à Washington l’empêchant de comparaître vendredi dans le sud de la Floride.

Les avocats ont déclaré dans leur dossier qu’ils pouvaient comparaître à la conférence préalable au procès pour passer en revue la loi de 1980 le 18 juillet, ajoutant qu’ils avaient également vérifié auprès des avocats américains le déplacement de la date.

La juge chargée de l’affaire, la juge de district américaine Aileen Cannon, doit encore accepter la nouvelle date.

Trump et Nauta ont été accusés dans un acte d’accusation de 38 chefs d’accusation d’avoir conspiré pour cacher des documents classifiés à Mar-a-Lago aux enquêteurs fédéraux. Les deux hommes ont plaidé non coupable.

Trump a nié tout acte répréhensible et a critiqué l’accusation dans le but de nuire à sa tentative de récupérer la Maison Blanche en 2024.

Adriana Gomez Licon, Associated Press