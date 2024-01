Les avocats de Trump continuent d’être arrêtés dans le cadre d’un procès pour diffamation pour viol

Le juge fédéral qui supervise le dernier procès pour viol et diffamation de Donald Trump à New York continue d’empêcher les avocats de l’ancien président de s’engager dans des sujets salaces qui remettent en question la personnalité de son accusatrice, E. Jean Carroll, gardant les arguments sur une voie étroite qui ne semblent mener que dans une seule direction : une défaite cuisante pour l’ancien président.

Alors que le procès entre dans sa troisième journée, l’avocate de Trump, Alina Habba, continuera à contre-interroger Carroll, chroniqueuse de longue date dans un magazine et qui a déjà gagné un procès contre Trump l’année dernière lorsqu’un jury précédent a déclaré Trump responsable d’avoir agressé sexuellement Carroll dans un Grand magasin de Manhattan. Le journaliste tente désormais de prouver à quel point il a terni sa réputation en abusant de la portée mondiale de sa voix présidentielle officielle en 2019 en niant leur rencontre. Neuf jurés sélectionnés mardi se contentent de statuer sur les dommages et intérêts.

Mais Habba se heurte à de sérieux problèmes, car le juge de district américain Lewis Kaplan ne cesse d’interrompre ses questions, lui faisant la leçon sur un ton condescendant et lui interdisant d’aborder n’importe quel sujet qui pourrait laisser entendre que Carroll a commis un acte répréhensible.

Habba n’a pas été autorisé à déterminer s’il y aurait de graves répercussions si Carroll supprimait les preuves des soi-disant nombreuses menaces de mort qu’elle aurait reçues après avoir initialement dénoncé l’attaque ou possédé une arme à feu sans permis dans l’État de New York, fortement réglementé. Le juge a également limité la mesure dans laquelle Habba peut explorer la nature de ce qu’elle minimise comme des « tweets méchants » qui suivent sans relâche Carroll depuis quatre ans maintenant, ainsi que la décision de Carroll de ne jamais signaler de prétendues menaces à sa police locale.

Trump lui-même en a évoqué une partie tard hier soir, s’adressant à son réseau de médias sociaux Truth pour appeler le juge à abandonner toute l’affaire – un défi de taille qui n’a aucun fondement dans la réalité.

“Maintenant que E. Jean Carroll a admis avoir supprimé et détruit illégalement des montagnes de preuves (ainsi que, semble-t-il, posséder illégalement une arme à feu et acheter des munitions !), si le juge Lewis Kaplan fait ce qu’il faut et PATRIOTIQUE, il licenciera immédiatement. le procès actuel de chasse aux sorcières qui interfère avec les élections », Trump a écritpoursuivant avec des absurdités affirmant que le procès était en quelque sorte lié au président Joe Biden.

En réalité, Trump a intenté une action en justice contre lui-même en niant faussement avoir rencontré Carroll (ce qu’un jury a déjà jugé positif) et en se cachant pendant des années derrière l’immunité présidentielle accordée au plus haut représentant du gouvernement du pays, pour finalement y faire face. procès en diffamation après qu’un jury l’a déjà infligé une amende de 5 millions de dollars l’année dernière.

Mais devant les tribunaux, l’approche de plus en plus stricte du juge Kaplan à l’égard de Trump et de ses avocats pourrait risquer d’alimenter l’idée que le système judiciaire en veut au magnat milliardaire.

Alors que les menaces de Kaplan d’expulser Trump du bâtiment mercredi semblaient proportionnelles aux explosions répétées de Trump dans la salle d’audience, la façon dont il a sans cesse condescendu l’avocat de Trump à propos d’erreurs grammaticales mineures a semblé autoritaire.

Mais ce qui est plus important que les notes de grammaire, c’est la manière dont Kaplan a maintenu le procès vers une conclusion inévitable : Trump payant pour ses insultes.

Après tout, l’ancien président est jugé pour des commentaires désobligeants qu’il a tenus en juin 2019 – des propos qu’il a poursuivis sans relâche après avoir clairement perdu le premier procès en mai 2023 et qu’il continue de tenir alors qu’il est jugé cette semaine.

Au tribunal, Kaplan continue de diriger le volant en coupant la parole à Habba chaque fois qu’elle aborde ce que les jurés pourraient considérer comme les questions les plus délicates. Pour prouver à quel point elle a été affectée par les insultes de Trump et la vague de haine à laquelle elle a été soumise par les loyalistes de MAGA, Carroll a détaillé sa peur et la façon dont elle a répondu à cette terreur perçue. Et pourtant, Habba a du mal à explorer certains éléments qui pourraient étayer cette affirmation.

Par exemple, Carroll a témoigné sous serment qu’elle dort désormais à côté d’un pistolet à neuf chambres de calibre .22. revolver elle a hérité de son père. Pour le jury, cela devait être une preuve du désespoir absolu ressenti par ce citadin de gauche après avoir été inondé de menaces. Mais lorsque Habba a tenté de démontrer que Carroll avait peut-être enfreint les restrictions extrêmement strictes sur les armes à feu de New York en possédant cette arme sans l’approbation préalable de l’État, le juge l’a immédiatement réduite au silence.

« Vous vivez dans cet état. Je ne veux pas que vous me donniez votre adresse, mais vous vivez dans cet État, n’est-ce pas, Mme Carroll ? » demanda Habba.

“Je vis dans cet État, oui”, a répondu Carroll.

«Savez-vous que vous avez besoin d’un permis…» commença Habba, avant que le juge ne l’interrompe et ne l’avertisse de ne plus dire un mot sur le sujet.

Son interjection ne figure désormais nulle part dans le compte rendu d’audience, comme si cela n’avait jamais eu lieu, car le juge a ordonné sa radiation du procès-verbal officiel.

Le juge a également arrêté Habba dans son élan lorsque l’avocat du New Jersey a demandé pourquoi Carroll ne pouvait pas étayer ses affirmations selon lesquelles elle avait été inondée de menaces de mort dans les jours qui ont suivi sa première révélation en juin 2019 au sujet de l’agression sexuelle. Répondant à des questions sur ce que Carroll a appelé une « vague de bave », l’écrivain a expliqué qu’elle avait continué à supprimer des courriels et autres messages électroniques entrants pendant des années – même après avoir poursuivi Trump en justice et qu’elle aurait eu une sorte d’obligation de conserver ce genre de reçus.

« Contrôlez-vous votre courrier électronique ? Est-ce que quelqu’un d’autre contrôle votre courrier électronique ? » » demanda Habba.

«Personne», répondit Carroll.

« Est-ce que quelqu’un d’autre aurait supprimé les messages après que nous ayons été en litige actif ? » » continua Habba.

“Je ne pense pas qu’ils le feraient”, a déclaré Carroll.

« Donc, vous seul auriez pu faire ça, n’est-ce pas ? » » s’est interrogé l’avocat.

“Oui”, a reconnu Carroll.

À cela, le ton de Habba devint acerbe : « Mme. Carroll, savez-vous qu’il est illégal de supprimer des preuves après qu’une assignation à comparaître ait été émise ?

Mais l’avocate de Carroll, Roberta Kaplan, s’y est opposée et le juge a ordonné au jury de « ne pas tenir compte » de la question de Habba.

Le juge fédéral a alors tourné son attention vers Habba et l’a réprimandée. “Vous ne donnez pas d’instructions au jury, avocat”, a déclaré le juge Kaplan.

«Je n’allais pas le faire», commença-t-elle. « Votre Honneur, en ce moment, je sens que je dois demander l’annulation du procès. Le témoin vient d’admettre avoir supprimé elle-même des éléments de preuve faisant partie de sa demande de dommages et intérêts, et je ne les ai pas vus. Elle n’en a aucune preuve. Elle ne les a pas remis.

« Refusé », a-t-il rétorqué. “Le jury ne tiendra pas compte de tout ce que Mme Habba vient de dire.”

Ce genre de représailles a duré tout l’après-midi. Et cela devrait se poursuivre jeudi, alors que Habba termine son contre-interrogatoire de Carroll. Le procès devrait se terminer bientôt – peut-être même au début de la semaine prochaine – étant donné le nombre limité de témoins.