L’équipe de défense de Trump déforme les mots de leur contexte.

Les avocats de l’ancien président Donald Trump ont commencé leur défense lors de la partie du procès de destitution de vendredi allégations selon lesquelles les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont manipulé des preuves. Ils ont ensuite présenté des preuves manipulées de manière beaucoup plus flagrante que tout ce que les gestionnaires ont présenté.

L’un des principaux arguments de l’équipe de défense était un exercice de whataboutisme: ils ont soutenu que les démocrates étaient hypocrites en accusant Trump d’inciter à l’insurrection du 6 janvier, car ils utilisent le langage du «combat» tout le temps. Pour illustrer ce point, ils ont diffusé à plusieurs reprises de longs montages vidéo de démocrates (et de célébrités libérales) en utilisant un langage supposé aussi mauvais que Trump.

Voici une partie de l’une de ces vidéos:

L’argument de Trump semble être que les démocrates ont dit « se battre » à de nombreuses reprises, donc les libs en échec et mat pic.twitter.com/BzM37Vh3Ob – Aaron Rupar (@atrupar) 12 février 2021

Un exemple sur lequel les avocats de Trump se sont référés concerne les commentaires de la représentante de l’État du Michigan, Cynthia Johnson (D), au début de décembre, en disant: «Ce n’est qu’un avertissement pour vous, Trumpers… soyez prudent, marchez légèrement.» L’implication est que les commentaires de Johnson sont tout aussi mauvais que Trump encourageant une foule de ses soutiens à descendre au Capitole pendant que le Congrès certifiait sa perte au collège électoral, donc les démocrates n’ont pas une jambe sur laquelle se tenir lorsqu’ils accusent Trump d’incitation à l’insurrection.

Mais un examen du contexte des remarques de Johnson révèle que ses commentaires n’étaient pas du tout ce que les avocats de Trump avaient prétendu être. Johnson a fait ses commentaires «soyez prudents» en réponse aux menaces qu’elle a reçues des partisans de Trump après une audience au cours de laquelle elle a repoussé les mensonges sur la fraude électorale que l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, faisait pression.

Eric Kleefeld de Media Matters a présenté le contexte pertinent dans un article de décembre:

Johnson a parlé sans détour lors de l’audience législative de l’État la semaine dernière, disant au président de la surveillance de la Chambre, Matt Hall, que les témoins présentés par l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, auraient dû être assermentés: «Vous autorisez les gens à entrer ici et à mentir. Et je sais qu’ils mentent. À la suite de cette audience, elle est devenue la cible de près de 100 appels téléphoniques racistes et menaçants, plusieurs appelants disant qu’elle serait lynchée et une femme lui disant: «Vous devriez vous balancer avec une corde f ——, vous démocrate . » Johnson a répondu par une vidéo publiée mardi sur Facebook, annonçant qu’une femme qui l’avait menacée avait été retrouvée par le FBI et la police d’État: «Donc, ce n’est qu’un avertissement pour vous, Trumpers – soyez prudent, marchez légèrement. On ne joue pas avec toi. Assez des manigances. Trop c’est trop. »

Ainsi, au lieu de menacer les partisans de Trump, les commentaires de Johnson visaient en fait à les amener à cesser de la menacer. Dans leur contexte, ils révèlent en fait l’une des façons dont la rhétorique de Trump a incité ses partisans dans les semaines précédant le 6 janvier.

Le clip de Johnson est peut-être l’exemple le plus flagrant des avocats de Trump déformant les propos des démocrates hors de leur contexte, mais il était loin d’être le seul. Une autre partie du montage vidéo s’est concentrée sur les références aux «combats» que le sénateur Elizabeth Warren (D-MA) a faites lors de sa candidature à la présidence. Mais comme Ali Vitali de NBC l’a écrit sur Twitter, les références de Warren au «combat» portaient toutes sur la lutte politique pour une politique progressiste, et non sur l’encouragement d’une foule indisciplinée à perturber un processus du Congrès.

En comparaison, j’ai couvert Trump pendant des années et je l’ai entendu à plusieurs reprises exhorter ses partisans à la violence. En 2016, dire à ses partisans qu’il paierait leurs factures juridiques s’ils frappaient des manifestants au visage ou même souhaitaient que les forces de l’ordre soient plus énergiques lors du retrait des manifestants des événements. – Ali Vitali (@alivitali) 12 février 2021

Au-delà des mots déformés hors du contexte, l’équipe de Trump a inclus des clips de démocrates parlant de «combats» qui ne pouvaient pas être interprétés à distance comme de l’incitation, comme le sénateur Chuck Schumer (D-NY) parlant de la lutte contre le coronavirus.

Je ne peux pas croire que Chuck Schumer a incité à la violence contre Covid comme ça pic.twitter.com/npT53XnKVz – Aaron Rupar (@atrupar) 12 février 2021

Certains des extraits de rhétorique «combats» inclus dans le montage vidéo étaient plus troublants. Johnny Depp’s 2017 «À quand remonte la dernière fois qu’un acteur a assassiné un président?» Le commentaire est indéfendable et a été inclus dans la vidéo des avocats de Trump – mais qu’un acteur ait fait un commentaire irresponsable n’est pas vraiment une défense de Trump ou une mise en accusation des démocrates. Et la représentante Maxine Waters encourageant les gens à «repousser» les responsables de l’administration Trump qui ont sans doute franchi une ligne, mais même interprétés de la manière la plus incriminante possible, deux torts ne font pas un droit.

En fin de compte, aucun des commentaires inclus dans le montage vidéo des avocats de Trump n’est comparable au fait que Trump radicalise ses partisans avec des mensonges sur le vol des élections, les encourage à se rassembler à Washington, puis les envoie au Congrès. De cette manière, la défense «d’hypocrisie» repose sur une fausse équivalence.

Mais aussi imparfaite soit-elle, le cas présenté par les avocats de Trump au début de l’audience de vendredi semblait suffisamment convaincant pour au moins un sénateur clé indécis – Lisa Murkowski (R-AK) – qui dit aux journalistes elle l’a trouvé «très organisé» et «beaucoup plus fort» que le cas incohérent Les avocats de Trump ont fait mardi. Sens. Rob Johnson (R-WI) et John Barrasso (R-WY) également indiqué ils ont trouvé la défense de Trump convaincante.

Whataboutisme peut ne pas constituer des arguments solides pour ceux qui sont enclins à les évaluer sur le fond, mais c’est suffisant pour fournir un prétexte à l’acquittement.