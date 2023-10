Les avocats de Trump cherchent à reporter son procès sur les documents classifiés après les élections de 2024

WASHINGTON — Les avocats de l’ancien président Donald Trump ont demandé à un juge de reporter son procès sur les documents classifiés jusqu’après l’élection présidentielle de l’année prochaine, affirmant qu’ils n’avaient pas reçu tous les dossiers dont ils avaient besoin pour préparer sa défense.

Le procès pour détention illégale de documents classifiés, parmi les quatre affaires pénales auxquelles l’ancien président républicain est confronté, est actuellement prévu pour le 20 mai 2024 en Floride.

Dans une requête déposée mercredi soir, les avocats de Trump ont exhorté la juge de district américaine Aileen Cannon à repousser le procès au moins jusqu’à la mi-novembre 2024. L’élection présidentielle est prévue pour le 5 novembre 2024, et Trump est actuellement en tête du peloton du Parti républicain dans les mois à venir. avant la saison primaire.

Les avocats de la défense ont fait valoir qu’un report était nécessaire en raison de conflits d’horaire (un autre procès fédéral est prévu pour mars 2024 à Washington et l’un des avocats de Trump, Christopher Kise, le représente également dans un procès pour fraude civile en cours à New York) et parce que ce qu’ils disent sont des retards dans l’obtention et l’examen des dossiers classifiés cités dans l’acte d’accusation du procureur spécial Jack Smith.

« Le bureau du conseiller spécial n’a pas fourni certaines des découvertes les plus élémentaires dans l’affaire », indiquent la requête de Kise et d’un autre avocat de Trump, Todd Blanche. « Compte tenu du calendrier actuel, nous ne pouvons sous-estimer le préjudice causé au président Trump par son manque d’accès à ces documents critiques des mois après qu’ils auraient dû être produits. »

Les avocats de la défense ont déclaré qu’ils n’avaient accès qu’à un « petit établissement temporaire » à Miami pour examiner les documents classifiés, un arrangement qui, selon eux, a ralenti le processus.

Les procureurs et le procureur spécial ont suggéré la semaine dernière que l’équipe Trump cherchait à retarder de manière déraisonnable l’affaire. Bien qu’ils aient reconnu un « délai légèrement plus long que prévu » pour certaines étapes de la procédure, les procureurs ont déclaré qu’il était faux de les accuser de retarder la production des preuves dans l’affaire.

Ils ont déclaré que certains retards étaient indépendants de leur volonté et étaient dus en partie au fait que les avocats de la défense n’avaient pas « les lectures nécessaires pour examiner tous les documents » fournis par le gouvernement.

Le ministère de la Justice affirme avoir jusqu’à présent fourni environ 1,28 million de pages de documents non classifiés et avoir remis la majorité des preuves classifiées qu’il prévoit de produire. D’ici vendredi, ont déclaré les procureurs, ils fourniront la plupart des preuves classifiées restantes.

« Cette production comprendra certains documents que les accusés ont décrits comme exceptionnels, notamment des enregistrements audio d’entretiens et des informations relatives aux examens de classification menés dans l’affaire », ont écrit les procureurs.

L’acte d’accusation accuse Trump d’avoir détenu illégalement dans son domaine de Palm Beach, en Floride, à Mar-a-Lago, des tonnes de documents classifiés emportés avec lui après avoir quitté la Maison Blanche en 2021, puis d’avoir entravé à plusieurs reprises les efforts du gouvernement pour récupérer les dossiers. Il a plaidé non coupable et a nié tout acte répréhensible.

Les avocats de la défense affirment que les deux coaccusés de Trump dans cette affaire, son valet de chambre Walt Nauta et le gestionnaire immobilier de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, se joignent à la demande.

___

Suivez Eric Tucker sur X sur http://www.twitter.com/etuckerAP.

Eric Tucker, Associated Press