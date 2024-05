Les avocats de Trump cherchent à bloquer la diffusion aux États-Unis du biopic The Apprentice | Donald Trump

Les avocats de Donald Trump ont envoyé une lettre de cessation aux producteurs de The Apprentice dans le but de bloquer sa vente et sa sortie aux États-Unis après que le film – qui montre l’ancien président américain violant sa première femme – ait choqué le public lors de sa première mondiale. au festival de Cannes.

La campagne Trump a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle intenterait une action en justice contre le film d’Ali Abbasi, le porte-parole Stephen Cheung s’engageant à « répondre aux affirmations manifestement fausses de ces faux cinéastes ».

« Ces conneries sont une pure fiction qui sensationnalise des mensonges qui ont été démystifiés depuis longtemps », a déclaré Cheung. Variété le lundi. « Ce ‘film’ est une pure diffamation malveillante, ne devrait pas voir le jour et ne mérite même pas une place dans la section des films directement sur DVD d’une poubelle à bonnes affaires dans un magasin de films discount qui sera bientôt fermé. . Il appartient à un incendie de benne à ordures.

Dan Snyder, ancien propriétaire des Washington Commanders de la NFL, milliardaire et partisan du film et partisan de Trump, est également dit-on préparer sa propre lettre de cessation et d’abstention pour bloquer un accord de distribution aux États-Unis. Snyder, qui a investi dans The Apprentice en pensant que cela dresserait un portrait positif de Trump, aurait été « furieux » après avoir visionné un premier montage du film, Variety. signalé.

En réponse à la lettre de cessation et d’abstention, les producteurs à l’origine du film ont déclaré qu’il s’agissait d’un « portrait juste et équilibré de l’ancien président », selon une déclaration rapportée par plusieurs médias. « Nous voulons que tout le monde le voie et décide ensuite. »

Lors d’une projection lundi au Festival de Cannes du film d’Abbasi, qui met en vedette Sebastian Stan dans le rôle de Trump et s’ouvre sur un avertissement selon lequel les événements décrits sont fictifs, les spectateurs auraient été stupéfaits par des scènes incluant Trump subissant une liposuccion, une opération de réduction du cuir chevelu et – la plupart de manière controversée – une scène dans laquelle il pousse sa première femme, Ivanaau sol et la viole.

La scène de viol du film est un récit fictif d’une prétendue attaque de 1989 qui avait déjà été détaillée dans la procédure de divorce du couple en 1990. Dans sa déposition, Ivana Trump a décrit une agression qui, selon elle, s’est produite peu de temps après l’opération de réduction du cuir chevelu de son mari.

Ivana a d’abord décrit ce qui a suivi comme un viol, mais elle est ensuite revenue sur ses allégations.

La campagne Trump n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la lettre. S’adressant récemment à la presse, Abbasi ne semblait pas préoccupé par la menace de poursuites judiciaires. « L’équipe de Donald devrait regarder le film avant de commencer à nous poursuivre », a-t-il déclaré. « Tout le monde parle toujours de sa poursuite en justice contre beaucoup de gens. Mais ils ne parlent pas de son taux de réussite.