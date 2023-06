Les avocats de Trump abandonnent l’affaire des documents classifiés

James Trusty, avocat de Donald Trump, apparaît sur « Meet the Press » à Washington, DC le dimanche 9 avril 2023.

Deux avocats qui ont représenté Donald Trump dans les mois qui ont précédé l’inculpation de l’ancien président fédéral pour avoir manipulé des documents classifiés ont cessé de travailler pour lui vendredi matin.

Les avocats, Jim Trusty et John Rowley, n’ont pas expliqué en détail pourquoi ils avaient démissionné, si ce n’est pour dire que « c’est un moment logique » pour le faire compte tenu de son inculpation jeudi devant le tribunal de district américain de Miami.

Trusty et Rowley ont également déclaré qu’ils ne représenteraient plus Trump dans une enquête criminelle fédérale en cours sur ses efforts pour annuler sa défaite lors des élections de 2020 contre le président Joe Biden. Trusty avait fait plusieurs apparitions dans des journaux télévisés jeudi soir et vendredi matin pour discuter de l’inculpation de Trump en tant qu’avocat.

Trump a d’abord annoncé que les deux avocats quittaient ses affaires dans un message sur sa plateforme Truth Social.

Il a déclaré qu’il serait désormais représenté par Todd Blanche, un avocat new-yorkais qui le représente dans une autre affaire pénale devant la Cour suprême de Manhattan.

Trump y est accusé dans un acte d’accusation par un grand jury d’État d’avoir falsifié des documents commerciaux liés à un paiement silencieux à la pornographie Stormy Daniels peu avant l’élection présidentielle de 2016.

Il a plaidé non coupable dans cette affaire.

« Nous annoncerons des avocats supplémentaires dans les prochains jours », a écrit Trump, qui doit comparaître mardi devant le tribunal de Miami pour l’acte d’accusation fédéral en sept chefs d’accusation.

Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.

Dans une déclaration commune, Trusty et Rowley ont écrit: « Ce matin, nous avons remis nos démissions en tant qu’avocats du président Trump, et nous ne le représenterons plus ni dans l’affaire inculpée ni dans l’enquête du 6 janvier. »

« Ce fut un honneur d’avoir passé l’année dernière à le défendre, et nous savons qu’il sera justifié dans sa bataille contre la militarisation partisane du système judiciaire américain par l’administration Biden », ont déclaré les avocats.

« Maintenant que l’affaire a été déposée à Miami, c’est un moment logique pour nous de nous retirer et de laisser les autres mener à bien les affaires », ont-ils écrit. « Nous n’avons pas l’intention d’organiser des apparitions dans les médias concernant nos retraits ou toute autre communication confidentielle que nous avons eue avec le président ou son équipe juridique. »

