Les avocats de Steve Bannon soutiennent que sa condamnation pour outrage au Congrès devrait être annulée

Washington — Les avocats de l’ancien stratège en chef de Trump à la Maison Blanche, Steve Bannon, ont comparu jeudi devant un tribunal de Washington, DC, devant un panel de trois juges, pour faire valoir que sa condamnation pour outrage au Congrès l’année dernière devrait être annulée.

Le stratège politique a été reconnu coupable en juillet 2022 de deux chefs d’accusation d’outrage criminel au Congrès pour avoir défié une assignation à comparaître du comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Bannon a soutenu qu’il ne pouvait pas témoigner en raison de problèmes de privilège exécutif soulevés par l’ancien président Donald Trump et a ajouté que son avocat lui avait conseillé de ne pas se conformer à l’assignation à comparaître en raison des conséquences potentielles.

L’avocat de la défense, David Schoen, a déclaré au panel que le fait que le privilège exécutif ait été invoqué n’a pas d’importance pour la défense de Bannon, car il a agi sur la base de conseils juridiques concernant les conséquences potentielles de la violation de ce privilège. Schoen a plutôt soutenu que Bannon avait agi de la seule manière qu’il pensait que la loi permettait à l’époque et qu’il n’avait pas carrément ignoré la demande du Congrès, une affirmation à laquelle les procureurs s’opposaient.

Bannon avait initialement été condamné à des mois de prison, mais le juge Carl Nichols a accepté de suspendre la peine – qui comprenait également 6 500 $ de sanctions financières – pour permettre à Bannon de faire appel de la condamnation, en raison de ce que le juge a qualifié de questions constitutionnelles non résolues.

Bannon, un simple citoyen au moment des travaux du comité du 6 janvier, a été inculpé après avoir rejeté les demandes de se présenter à une déposition et de remettre les dossiers pertinents à l’enquête du Congrès. Les enquêteurs du Congrès se sont intéressés au travail de Bannon dans plus d’une douzaine de domaines clés, allant de ses communications avec l’ancien président Trump à sa connaissance de la coordination entre des groupes d’extrême droite lors de l’assaut contre le Capitole américain.

Au cours du procès, les procureurs ont déclaré au jury que Bannon pensait qu’il était « au-dessus des lois » et qu’il « faisait un pied de nez » aux demandes du Congrès. Bannon lui-même n’a pas témoigné et son équipe juridique n’a appelé aucun témoin.

Le juge a déclaré qu’un précédent juridique contraignant interdisait à Bannon de dire au jury qu’il avait refusé les demandes du comité sur l’avis de son avocat. Les procureurs ont réussi à faire valoir que cela n’était pas pertinent pour sa défense juridique, sur la base de la jurisprudence.

En faisant appel de la condamnation, les avocats de Bannon ont écrit qu’il « lui était interdit de présenter des preuves ou des arguments démontrant qu’il pensait avoir répondu à l’assignation à comparaître de la seule manière permise par la loi, une fois le privilège exécutif invoqué et qu’il avait agi de la manière dont il avait été témoin ». L’avocat lui a dit qu’il devait agir en vertu du droit. »

La question de savoir si l’accusé avait délibérément enfreint la loi ou s’il s’appuyait sur les conseils de son avocat et sur son point de vue sur le privilège exécutif, ont soutenu les avocats de Bannon, était la clé de sa défense, et il “avait le droit de demander au jury d’examiner ses défenses”.

Les juges semblaient sceptiques jeudi quant à la possibilité d’annuler la décision du tribunal inférieur sur la base d’arguments concernant l’état d’esprit de Bannon. La juge Cornelia Pillard s’est demandé si c’était à Bannon lui-même de demander des accommodements au comité du 6 janvier pour éviter d’être jugé pour outrage.

Les procureurs ont rejeté les arguments de Schoen, affirmant au tribunal que Bannon avait “délibérément et intentionnellement” ignoré l’assignation à comparaître, et que la loi qu’il est accusé d’avoir enfreint ne permet pas de prendre en compte la raison de la décision.

“Bannon avait le choix”, a déclaré la procureure Alizabeth Danello, consciente qu’il risquait d’être accusé d’outrage.

Dans leur réponse à l’appel, les procureurs avaient écrit que les faits de l’affaire avaient simplement été exposés au jury : Bannon a refusé de répondre à l’assignation à comparaître « malgré les avertissements répétés du comité selon lesquels il devait se conformer ».

“Les raisons pour lesquelles un accusé ne s’est pas conformé à une assignation à comparaître – y compris l’affirmation selon laquelle il s’est appuyé sur les conseils d’un avocat – n’ont aucun rapport avec sa culpabilité”, a soutenu le ministère de la Justice, écrivant que Nichols avait raison d’interdire à Bannon de présenter la preuve qu’il avait agi de manière inappropriée. “bonne foi.”

Les procureurs ont fait valoir que la loi fédérale établit un processus pour résoudre les litiges liés aux assignations à comparaître, y compris les réclamations liées au privilège exécutif et d’autres arguments juridiques. “Ce que la loi et la jurisprudence ne permettent pas, cependant, c’est à quelqu’un comme Bannon d’éviter de se conformer à une assignation à comparaître du Congrès et à une condamnation ultérieure pour outrage simplement en affirmant qu’il pensait qu’il n’était pas nécessaire de s’y conformer.”

L’équipe juridique de Bannon a également demandé à la cour d’appel de considérer son argument selon lequel le comité du 6 janvier n’était pas valablement composé et que les assignations à comparaître, par conséquent, n’avaient pas de poids juridique, une affirmation que le juge a rejetée lors du procès préalable au procès et à laquelle les procureurs se sont opposés devant le tribunal. dépôts.

Schoen a indiqué après l’audience de jeudi qu’il était prêt à porter l’affaire devant la Cour suprême.

Un deuxième conseiller de Trump à la Maison Blanche, Peter Navarro, a été reconnu coupable plus tôt pour des chefs d’accusation similaires d’outrage au Congrès après que lui aussi ne s’est pas conformé aux assignations à comparaître du panel de la Chambre du 6 janvier. Les avocats du responsable commercial ont demandé un nouveau procès et ont indiqué qu’ils feraient appel de son verdict de culpabilité après le prononcé de la peine, prévue pour janvier.

