Les avocats de Sean « Diddy » Combs veulent désespérément le faire sortir de la tristement célèbre prison de Brooklyn

Les avocats de Sean « Diddy » Combs affirment qu’ils continueront à se battre pour que leur client soit libéré du tristement célèbre centre de détention métropolitain de Brooklyn, à New York, où d’autres accusés de renom ont également séjourné.

« Je ne vais pas le laisser rester en prison un jour de plus que nécessaire », a déclaré l’avocat de la défense Marc Agnifilo devant un tribunal fédéral de New York mercredi.

Son équipe voulait que Combs soit placé en résidence surveillée avec une caution de 50 millions de dollars, mais leur demande a été rejetée.

Le juge de district américain Andrew L. Carter a déclaré mercredi qu’une caution qui aurait permis au magnat du hip-hop d’être assigné à résidence dans sa maison de Star Island à Miami – avec sécurité et sans accès aux téléphones portables, à Internet ou aux femmes en dehors de sa famille – était insuffisante pour le libérer en attendant son procès.

L’établissement, qui a hébergé des détenus dont R. Kelly et l’associée de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a un historique de violence et conditions sordides.

Dans une lettre adressée au tribunal, les avocats de Combs ont déclaré que le comparer à Kelly et Maxwell – qui ont tous deux purgé une peine dans la prison fédérale de Brooklyn en attendant leur procès pour trafic sexuel – n’était pas juste.

« Sean Combs n’a jamais évité, évité, éludé ou fui un défi dans sa vie. Il ne commencera pas maintenant », ont déclaré Agnifilo et Teny Geragos, les avocats de Combs, dans une lettre adressée à Carter mercredi.

Les avocats ont déclaré qu’il y avait des différences majeures entre le cas de Combs et les autres car Combs n’est pas accusé de trafic de mineurs.

Depuis mars, il a même tenu les procureurs informés de tous ses vols intérieurs et le 5 septembre, il a emménagé dans un hôtel de Manhattan sachant qu’une inculpation allait probablement survenir.

Citant des meurtres et des suicides antérieurs dans l’établissement, les avocats de Combs ont fait valoir qu’il ne devrait pas y être détenu.

Les tribunaux « ont reconnu que les conditions au centre de détention métropolitain de Brooklyn ne sont pas adaptées à la détention provisoire », ont fait valoir les avocats de Combs dans des documents judiciaires.

Dans une décision rendue en août, le juge fédéral Gary Brown a déclaré que les allégations concernant la détention fédérale impliquant « une surveillance inadéquate, des agressions effrénées et un manque de soins médicaux suffisants sont étayées par un nombre croissant de preuves, dont certains cas sont irréfutables ». Il a poursuivi : « Chacun des cinq mois précédant cette décision a été entaché par des cas de violence catastrophique au MDC, dont deux homicides apparents, deux horribles coups de couteau et une agression si grave qu’elle a entraîné une fracture de l’orbite de la victime ».

Le centre de détention abrite environ 1 800 détenus.

Selon l’Associated Press, les procureurs ont affirmé que le MDC était le théâtre d’agressions sexuelles commises par des gardiens sur des détenues. En 2016, un magistrat fédéral était réticent à y envoyer une femme, citant un rapport selon lequel il y avait « une absence d’air frais et propre, une absence totale de lumière du soleil et l’absence de TOUT temps et d’activités en plein air ».

Combs fait l’objet d’une vaste enquête fédérale depuis au moins le début de l’année et a été arrêté à New York lundi.

Les procureurs ont dévoilé mardi l’acte d’accusation contre Combs, l’accusant de trafic sexuel, de racket et de transport à des fins de prostitution. Il a plaidé non coupable et s’est vu refuser la libération sous caution lors de cette audience également.

L’acte d’accusation allègue que Combs et ses associés ont attiré des victimes féminines, souvent sous le prétexte d’une relation amoureuse. Combs aurait ensuite utilisé la force, les menaces de force, la coercition et des substances contrôlées pour les inciter à se livrer à des actes sexuels avec des prostitués masculins dans ce que Combs a appelé des « freak offs ». Combs est accusé d’avoir donné aux femmes de la kétamine, de l’ecstasy et du GHB pour « les garder obéissantes et conformes » pendant les performances.

Les rencontres, qui ont parfois duré des jours, selon les procureurs, étaient des mises en scène élaborées que Combs organisait, dirigeait, pendant lesquelles il se masturbait et souvent enregistrait, selon l’acte d’accusation. Les procureurs affirment dans un mémo de détention déposé au tribunal que les performances sexuelles ont eu lieu régulièrement depuis au moins 2009 jusqu’à cette année et que les chambres d’hôtel où elles ont été mises en scène ont souvent subi des dommages importants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.