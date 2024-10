Les avocats de Sean « Diddy » Combs font appel de leur détention et demandent leur libération avant le procès

CNN

Les avocats de Sean « Diddy » Combs font appel de la décision d’un juge fédéral de refuser la libération sous caution au magnat de la musique et de le placer en détention, selon un avis d’appel de deux pages déposé lundi.

Combs est actuellement incarcéré et attend son procès pénal, après avoir été arrêté plus tôt ce mois-ci et accusé de complot de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable des accusations.

Les avocats de Combs avaient précédemment demandé au juge de libérer le rappeur moyennant une caution de 50 millions de dollars, une détention à domicile et des limites de visites.

Le juge Andrew Carter a rejeté la proposition, se rangeant du côté des procureurs fédéraux qui ont fait valoir que Combs constituait un danger pour la communauté et un risque de fuite. Le juge a déclaré que l’une de ses plus grandes préoccupations concernait les allégations selon lesquelles Combs aurait tenté de falsifier des témoins contactés par les procureurs dans le cadre de l’enquête.

Un juge d’instance a d’abord refusé la libération sous caution de Combs. Ses avocats ont alors demandé à Carter, qui supervisera le procès, de libérer l’artiste hip-hop.

L’avis d’appel de lundi a été déposé par les avocats Anthony Ricco et Alexandra Shapiro, qui sont de nouveaux ajouts à l’équipe juridique de Combs, signalant qu’il renforce sa défense alors qu’il se prépare à un procès.

Ricco et Shapiro rejoignent l’avocat Marc Agnifilo, qui représente le magnat du rap en difficulté depuis des mois alors que Combs fait face à une série de poursuites civiles et fait l’objet d’une enquête fédérale.

Combs est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York, dans une pièce de style dortoir où il partage l’espace avec le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et l’ancien président du Honduras.