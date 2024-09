Les avocats de Sean « Diddy » Combs expliquent pourquoi le rappeur avait « 1000 huiles pour bébé »

L’avocat de Sean « Diddy » Combs explique pourquoi le rappeur avait des bouteilles de lubrifiants et d’huile chez lui.

Lors des perquisitions de la Sécurité intérieure, la maison du rappeur a été remplie de 1000 bouteilles d’huile pour bébé. Alors que cette révélation a fait sourciller les médias, l’avocat de Diddy, Marc Agnifilo, répond aux questions.

« Je ne sais pas d’où vient le nombre mille [from] … Je ne peux pas imaginer que ce soit des milliers. Je ne sais pas vraiment ce que l’huile pour bébé a à voir avec quoi que ce soit », a-t-il déclaré à TMZ.

Dans le nouveau documentaire intitulé « The Downfall of Diddy: The Indictment », l’avocat révèle que son client aurait pu utiliser « du lubrifiant pour une orgie », a déclaré Agnifilo, « je suppose. Je ne sais pas ce qu’il vous en faut, une seule bouteille d’huile pour bébé suffit. »

« Je veux dire, il a une grande maison. Il achète en gros, vous savez », a-t-il dit.

En parlant avec le fondateur de TMZ, Harvey Levin, Agnifilio a justifié : « Je pense qu’ils ont des Costco dans chaque endroit où il a une maison. Avez-vous déjà été assis sur le parking d’un Costco et vu ce que les gens en ressortent avec ? »

« Pas mille bouteilles d’huile pour bébé », a rétorqué Levin, 74 ans.