Les avocats de Sean « Diddy » Combs ont déposé mardi une requête demandant que ses accusateurs dans une affaire fédérale de trafic sexuel soient publiquement identifiés afin qu’il puisse préparer une défense appropriée.

La requête demande au juge américain Arun Subramanian du district sud de New York d’identifier les accusateurs de Combs car, selon ses avocats, le torrent d’allégations anonymes porte atteinte à sa réputation, conduisant à un « cirque médiatique » et le privant d’un procès équitable. .

Identifier des accusateurs anonymes permettrait à Combs de préparer adéquatement son procès, d’éviter toute surprise et de le protéger d’une double incrimination s’il était à nouveau poursuivi pour le même délit, selon le dossier de l’équipe d’avocats de Combs.

Sean « Diddy » Combs et son avocat Marc Agnifilo se tiennent devant le juge d’instance américain Robyn Tarnofsky après que les procureurs ont porté trois accusations criminelles contre lui devant un tribunal fédéral de New York le 17 septembre.

« Son cas est unique, en partie à cause du nombre d’individus qui portent des allégations contre M. Combs en raison de sa célébrité, de sa richesse et de la publicité de son procès précédemment réglé », indique la requête.

Il allègue également des fuites du grand jury et de fausses déclarations incendiaires d’agents du Département de la sécurité intérieure liées à la diffusion d’une vidéo de sécurité montrant Combs battant son ex-petite amie, la chanteuse Casandra « Cassie » Ventura, dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles en 2016. (Combs s’est excusé pour l’incident, disant qu’il s’agissait d’un cas isolé et qu’il avait suivi une thérapie et qu’il avait changé, et il a réglé un procès dans lequel Ventura l’avait accusé de viol et de violence physique.)

L’équipe juridique de Combs a déposé une pétition affirmant que le gouvernement avait fourni la vidéo à CNN et était responsable de la fuite d’autres informations aux médias.

« Entre les fuites du grand jury et les déclarations publiques incendiaires, les agents ont pratiquement assuré que le grand jury serait entaché ainsi que le grand public parmi lequel nous sélectionnerons bientôt un jury », indique le dossier.

« Cela a eu un effet d’entraînement généralisé, entraînant un torrent d’allégations de la part de plaignants non identifiés, allant du faux au carrément absurde. Rien qu’hier, des accusateurs anonymes ont déposé six poursuites supplémentaires», argumente-t-il.

La motion mentionne également une récente conférence de presse au cours de laquelle l’avocat Tony Buzbee, basé au Texas, a déclaré qu’il était représentant 120 accusateurs dans une série de poursuites contre Combs, avec des allégations comprenant des abus sexuels sur des mineurs. Le dossier a qualifié la conférence de presse de « coup publicitaire » et les allégations de « scandaleuses et profondément préjudiciables ».

« Ces accusations font suite à plus d’une douzaine de poursuites déjà déposées et actuellement en cours, dont plusieurs ont déjà été discréditées, mais seulement après avoir irrémédiablement porté atteinte à la personnalité et à la réputation de M. Combs », indique la requête. « Ces allégations tourbillonnantes ont créé un cirque médiatique hystérique qui, si rien n’est fait, privera irrémédiablement M. Combs d’un procès équitable, si ce n’est déjà fait. »

Le lundi, Buzbee fjeconduit six plaintes dans le district sud de New York au nom de quatre hommes et deux femmesdont aucun n’est nommé dans les documents. Les incidents allégués dans les plaintes s’étendent de 1995 à 2021 et comprennent des accusations d’agression sexuelle et de viol.

Buzbee a annoncé lors d’une conférence de presse le 1er octobre qu’il représentait accusateurs avec des allégations contre Combs en vertu de la loi sur la protection des victimes de violences liées au genre. En vertu de la loi, les victimes disposent d’un délai de deux ans se terminant en mars 2025 pour déposer des réclamations plus anciennes.

« Nous allons simplement essayer de déposer des plaintes que nous estimons crédibles et légitimes », a déclaré Buzbee.

Les poursuites désignent Combs et ses diverses entreprises comme défendeurs, et les accusateurs demandent des dommages-intérêts non précisés. Les avocats de Combs ont nié les allégations contenues dans les poursuites.

NBC News n’a corroboré de manière indépendante aucune des allégations contenues dans les plaintes.

Combs combat son détention provisoire sur des accusations fédérales de racket et de trafic sexuel, pour lesquelles Subramanian fixer une date d’essai le 5 mai.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com