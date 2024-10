NEW YORK– Avocats pour Peignes Sean ‘Diddy’ a demandé mardi à un juge de New York d’obliger les procureurs à divulguer les noms de ses accusateurs dans son procès. affaire de trafic sexuel.

Les avocats ont écrit dans une lettre adressée à un juge de la Cour fédérale de Manhattan que le créateur de musique hip-hop devait connaître l’identité de ses victimes présumées afin de pouvoir se préparer adéquatement au procès.

La semaine dernière, la date du procès de Combs a été fixée au 5 mai. Il a plaidé non coupable.

Un porte-parole des procureurs a refusé de commenter.

Combs, 54 ans, reste incarcéré sans caution après son Arrestation fédérale pour trafic sexuel le 16 septembre. Ses avocats ont demandé à une cour d’appel fédérale de le laisser en détention à domicile afin qu’il puisse plus facilement rencontrer des avocats et se préparer au procès.

Jusqu’à présent, les juges ont conclu qu’il représentait un danger pour la communauté et qu’il ne pouvait pas être libéré.

La demande d’identification des accusateurs intervient un jour après que six nouvelles poursuites ont été déposées anonymement contre Combs pour protéger l’identité des victimes présumées. Deux des accusateurs ont été identifiés comme étant Jane Does tandis que quatre hommes ont été identifiés dans les poursuites comme étant John Does. Les poursuites affirmaient qu’il avait utilisé sa renommée et ses promesses d’améliorer ses propres perspectives dans l’industrie musicale pour persuader ses victimes d’assister à des fêtes somptueuses ou à des lieux de rencontre alimentés par la drogue où il les avait ensuite agressées.

Les plaignants dans les procès de lundi font partie de ce que leurs avocats considèrent comme un groupe de plus de 100 accusateurs qui sont en train d’intenter une action en justice contre Combs.

Dans leur lettre adressée mardi au juge Arun Subramanian, les avocats de Combs ont déclaré que le dossier contre leur client était unique, en partie à cause du nombre d’accusateurs. Ils ont attribué ce montant à « son statut de célébrité, sa richesse et la publicité de son procès précédemment réglé ».

Cette référence semblait citer un procès intenté en novembre par son ancienne petite amie, Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura. Combs a réglé le procès le lendemain, mais ses allégations d’abus sexuels et physiques le suivent depuis.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été abusées sexuellement à moins qu’elles ne le manifestent publiquement, comme l’a fait Ventura.

Les avocats de Combs ont déclaré que le règlement du procès de Cassie, ainsi que les « fausses déclarations incendiaires » des agents fédéraux et la renommée de Combs ont « eu un effet d’entraînement omniprésent, entraînant un torrent d’allégations de plaignants non identifiés, allant du faux au carrément absurde. »

Ils ont déclaré que les poursuites intentées lundi, ainsi que d’autres poursuites, et leurs « allégations tourbillonnantes ont créé un cirque médiatique hystérique qui, si rien n’est fait, privera irrémédiablement M. Combs d’un procès équitable, si ce n’est déjà fait ».

Les avocats ont écrit que le gouvernement devrait identifier les victimes présumées car Combs n’a aucun moyen de savoir sur quelles allégations les procureurs s’appuient dans leurs accusations dans un acte d’accusation.

« Dans la mesure où M. Combs est obligé de monter une défense contre des allégations criminelles que le gouvernement ne cherche pas à prouver au procès, il a le droit de le savoir », ont déclaré les avocats.

L’acte d’accusation allègue que Combs a contraint et maltraité des femmes pendant des années, avec l’aide d’un réseau d’associés et d’employés, tout en recourant au chantage et à des actes de violence, notamment des enlèvements, des incendies criminels et des coups physiques, pour empêcher les victimes de s’exprimer.