Les avocats de Sean « Diddy » Combs accusent le gouvernement d’avoir divulgué une vidéo d’agression contre Cassie

Un tribunal a refusé la libération sous caution de M. Combs, ordonnant son maintien en prison avant son procès. M. Combs, 54 ans, incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, a fait appel de la décision une deuxième fois mardi.

Les procureurs ont accusé M. Combs, une figure marquante de l’industrie musicale connue sous le nom de Diddy et Puff Daddy, d’un système de violence physique et sexuelle qui a duré plusieurs décennies et qui consistait à contraindre des femmes à avoir des relations sexuelles avec des prostituées – connues sous le nom de « freak-offs » –. par la maltraitance, la drogue et la pression financière. Ils ont utilisé la loi fédérale sur le racket pour accuser M. Combs de diriger une « entreprise criminelle » qui l’a aidé à se livrer au trafic sexuel et à d’autres crimes. L’accusation de complot de racket est passible d’une peine maximale pouvant aller jusqu’à la prison à vie.

Les avocats de M. Combs ont fait valoir que les relations sexuelles décrites par les procureurs étaient des activités consensuelles entre adultes et que la relation avec Mme Ventura était parfois toxique et chargée de jalousie, mais loin d’être une preuve de trafic sexuel.

Le gouvernement a déjà commencé à présenter les images de l’hôtel comme preuve que M. Combs a violé la principale loi fédérale sur le trafic sexuel, qui exige qu’un accusé ait eu recours à la force, à la fraude ou à la coercition dans le cadre de son comportement. Les procureurs ont fait valoir devant le tribunal le mois dernier que la vidéo était une preuve claire de l’utilisation de la force en relation avec une panique, des événements qu’ils ont décrits comme des rencontres sexuelles hautement orchestrées avec des prostitués masculins, que M. Combs dirigeait, se masturbait et filmait souvent.

Selon le récit du gouvernement sur les images de l’hôtel, M. Combs a agressé Mme Ventura dans le but de l’empêcher de quitter un état de panique ; Les procureurs ont déclaré avoir la preuve qu’il y avait au moins une prostituée dans la chambre d’hôtel de M. Combs pendant que l’agression avait lieu dans le couloir.

« Les preuves montrent que la victime a tenté de s’échapper de la chambre d’hôtel où se trouvaient l’accusé et une escorte sans même mettre ses chaussures », a déclaré l’un des procureurs, Emily A. Johnson, lors d’une audience au tribunal le mois dernier. « L’accusé l’a alors violemment battue et a tenté de la traîner jusqu’à la chambre d’hôtel. »