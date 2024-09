Les avocats de Sam Bankman-Fried affirment en appel qu’il a été jugé trop rapidement

NEW YORK — Avocats pour Sam Bankman-Fried Dans un appel déposé vendredi, les avocats affirment que le fondateur de FTX emprisonné a été victime d’un jugement précipité de la part d’un public qui croyait à tort qu’il était coupable d’avoir volé des milliards de dollars à ses clients et investisseurs avant même d’être arrêté.

Les avocats ont déposé des documents auprès de la Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis demandant à un panel de trois juges d’annuler sa condamnation et d’assigner l’affaire à un nouveau juge pour un nouveau procès, affirmant que le juge du procès « a imposé une peine draconienne d’un quart de siècle à ce délinquant primaire et non violent » après avoir affirmé qu’il avait précipité le jury pour parvenir à un verdict en une journée pour couronner un procès complexe de quatre semaines.

« Sam Bankman-Fried n’a jamais été présumé innocent. Il a été présumé coupable – avant même d’être inculpé. Il a été présumé coupable par les médias. Il a été présumé coupable par la succession du débiteur de FTX et ses avocats. Il a été présumé coupable par les procureurs fédéraux avides de gros titres. Et il a été présumé coupable par le juge qui a présidé son procès », ont écrit les avocats.

Ils ont déclaré que le passage du temps avait jeté un meilleur éclairage sur Bankman-Fried.

« Dès le premier jour, le récit dominant – initialement élaboré par les avocats qui ont repris FTX, rapidement adopté par leurs contacts au bureau du procureur américain – était que Bankman-Fried avait volé des milliards de dollars de fonds de clients, conduit FTX à l’insolvabilité et causé des milliards de dollars de pertes », a déclaré l’avocat.

« Aujourd’hui, près de deux ans plus tard, un tableau très différent se dessine, confirmant que FTX n’a jamais été insolvable et qu’en fait, elle disposait d’actifs valant des milliards pour rembourser ses clients. Mais le jury du procès Bankman-Fried n’a jamais eu l’occasion de voir ce tableau », ont-ils ajouté.

Bankman-Fried, 32 ans, a été reconnu coupable en novembre dernier de fraude et de complot, un an après ses entreprises ont fait faillite Les investisseurs se sont précipités pour retirer leurs fonds et ont conduit la banque à la faillite. Un jury a conclu qu’une partie de leur argent avait été dépensée de manière inappropriée dans l’immobilier, les investissements, le soutien de célébrités, les contributions politiques et le style de vie somptueux.

À son apogée, FTX était considéré comme un pionnier et un chouchou dans l’industrie émergente des crypto-monnaies, avec une publicité au Super Bowl, le témoignage de Bankman-Fried devant le Congrès et le soutien de célébrités telles que le quart-arrière Tom Brady et le comédien Larry David.

Bankman-Fried a été arrêté en décembre 2022 après son extradition des Bahamas, quelques semaines seulement après que son entreprise a déposé le bilan et quelques jours après que certains de ses anciens cadres dirigeants ont commencé à coopérer avec les procureurs fédéraux. Certains d’entre eux ont témoigné contre lui lors du procès.

Il est d’abord resté sous de strictes conditions de libération sous caution au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, mais le juge Lewis A. Kaplan de Manhattan a révoqué sa caution peu avant le procès après avoir conclu que Bankman-Fried essayait d’influencer des témoins probables, dont une ex-petite amie qui avait été directrice générale d’Alameda Research, un fonds spéculatif de crypto-monnaie.

Le magnat déchu purge une peine Peine de 25 ans après avoir été condamné en mars pour ce qu’un procureur a décrit comme l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire des États-Unis.

Un porte-parole du procureur a refusé de commenter vendredi.