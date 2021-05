Les avocats de Rudy Giuliani citent la communication de Trump pour contester le mandat de perquisition

Les avocats de Rudy Giuliani ont cité des communications qu’il aurait eues avec le président de l’époque, Donald Trump, dans une lettre à un juge attaquant la légitimité d’un mandat de perquisition fédéral de 2019 pour un compte iCloud appartenant à l’ancien maire de New York.

Cette perquisition, qui jusqu’à récemment était inconnue de Giuliani, a eu lieu deux ans avant la perquisition fin avril de son appartement et de son bureau à Manhattan dans le cadre d’une enquête pénale fédérale en cours liée aux transactions de Giuliani en Ukraine.

En 2019, Giuliani et d’autres alliés de Trump avaient recherché des informations préjudiciables sur l’actuel président Joe Biden et son fils Hunter Biden, dont les relations commerciales en Ukraine avaient fait l’objet d’un examen minutieux.

Ces efforts pour déterrer la saleté sur les Bidens sont devenus un élément central de la première procédure de destitution de Trump. Trump a été destitué à la Chambre et acquitté au Sénat.

Les avocats de Giuliani soutiennent qu’il y a de sérieuses questions sur la légitimité du mandat iCloud et l’opportunité des procureurs fédéraux d’examiner les documents saisis en raison du risque de violation du secret professionnel de l’avocat attaché à la fois à Giuliani et à Trump.

Giuliani a été l’avocat personnel de Trump.

« Dans cette affaire, les procureurs fédéraux ont pris la mesure sans précédent de saisir secrètement les données et les fichiers de l’avocat personnel de l’ancien président des États-Unis », ont écrit les avocats, Robert Costello et Arthur Aidala, au juge J. Paul du tribunal fédéral de Manhattan. Oetken dans leur lettre envoyée la semaine dernière.

« Avant l’exécution des mandats en cause [executed] les procureurs ont obtenu l’intégralité de l’iCloud de Giuliani, qui avait certainement des communications avec le président en exercice et au nom de celui-ci, contenant des éléments relatifs à la mise en accusation imminente, au bien-être du pays et à la sécurité nationale « , ont écrit les avocats dans la lettre, qui a été descellée lundi.

Les avocats ont demandé à Oetken de desceller le mandat iCloud 2019 afin de pouvoir examiner la légitimité des affidavits qui auraient été déposés dans le cadre d’une demande adressée à un juge pour obtenir l’autorisation des procureurs de saisir les données de Giuliani alors qu’il travaillait pour Trump.

« Une autre raison pour laquelle Giuliani devrait avoir le droit d’examiner la demande du gouvernement est la possibilité que des informations saisies en secret et gardées secrètes auprès de Giuliani pendant un an et demi aient été divulguées au Comité de mise en accusation de la Chambre », indique la lettre.

Les avocats ont déclaré à Oetken qu’ils voulaient qu’il décide d’abord si la conduite des procureurs à l’égard de Giuliani était légale avant qu’il envisage de nommer un soi-disant maître spécial pour examiner les documents saisis dans son bureau et à son domicile. Le capitaine spécial déterminerait quelles informations saisies lors du récent raid sont privilégiées et ce qui peut être remis aux enquêteurs fédéraux.

« La validité du mandat secret de 2019 et le traitement des informations obtenues par le procureur sont des questions sérieuses qui doivent être résolues avant que de nouveaux dommages ne soient causés », ont écrit les avocats.

« De plus, les fruits de cette perquisition de 2019 ont certainement été utilisés en partie pour garantir le mandat de perquisition largement duplicatif de 2021 et les saisies ultérieures », indique la lettre. « C’est pour ces raisons qu’il est prématuré d’envisager un master spécial avant que ces problèmes critiques ne soient résolus. »

Des agents du FBI ont saisi des appareils électroniques au domicile et au bureau de Giuliani lors des perquisitions du 28 avril.

Les avocats de Giuliani ont déclaré dans leur lettre qu’ils étaient « sérieusement préoccupés par la nature large et radicale des perquisitions exécutées au domicile et au cabinet d’un avocat, ainsi que par la fouille secrète et l’examen du compte iCloud du même avocat en 2019, puis l’échec. de donner un préavis à Giuliani et à ses clients et de ne pas divulguer les informations sur cette recherche pendant 18 mois. «