Les avocats de MyPillow affirment que le PDG Mike Lindell leur doit des millions de dollars

Les avocats défendant Mike Lindell et son entreprise contre les plaintes en diffamation émanant de sociétés de machines à voter cherchent à rompre les liens avec le « MyPillow Guy » à cause de millions de dollars de frais juridiques impayés.

Dans un dossier déposé jeudi devant le tribunal, le cabinet d’avocats Parker Daniels Kibort LLC a déclaré que Lindell et MyPillow avaient des mois de retard sur leurs factures juridiques dans trois affaires de diffamation et qu’ils ne pouvaient plus se permettre de le représenter.

« À l’heure actuelle, les accusés sont en retard de plusieurs millions de dollars envers PDK », indique le dossier. « PDK est un petit cabinet de contentieux et de procès situé à Minneapolis, dans le Minnesota, et ne peut pas se permettre de financer la défense des accusés dans le cadre des litiges. »

Le cabinet a déclaré que s’il était contraint de continuer à fournir des services juridiques à Lindell, « les frais et coûts futurs s’élèveront à des millions de dollars en plus des millions de dollars déjà dus ».

Le cabinet a défendu Lindell dans des poursuites en diffamation intentées par les sociétés de machines à voter Smartmatic et Dominion Voting Systems, ainsi que dans une troisième poursuite intentée par un ancien employé de Dominion. Eric Coomer. Tous trois affirment que leur réputation a été endommagée par les allégations fantastiques et répétées de Lindell concernant la fraude lors de l’élection présidentielle de 2020.

Lindell a salué jeudi ses avocats comme étant « courageux et courageux » et a déclaré qu’il continuerait volontiers à les payer, s’il n’était pas fauché.

« Nous avons tout perdu, chaque centime », a-t-il déclaré à NBC News lors d’un entretien téléphonique. « Tout cela est parti. »

Lindell a déclaré que son entreprise avait été confrontée à des difficultés financières en raison des poursuites judiciaires et d’une mauvaise publicité, au point qu’il ne pouvait plus contracter de prêts.

« Ils m’ont retiré mon emprunt à cause de vous tous dans les médias », a déclaré Lindell, ajoutant qu’il avait été « annulé » en raison de ses commentaires sur les élections de 2020.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de se représenter lui-même ou d’embaucher de nouveaux avocats, Lindell a répondu qu’il était trop tôt pour le dire.

« Cela vient de se produire aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Dans son dossier, le cabinet d’avocats a déclaré que Lindell et sa société « avaient été pleinement informés de ce dossier » et « avaient été invités à consulter un autre avocat ».

« Les accusés ont indiqué qu’ils comprenaient la position du PDK, qu’ils ne s’y opposaient pas et qu’ils étaient en train de trouver un nouvel avocat », indique le dossier.

Dans une interview accordée en mars à Semaine d’actualitésLindell a déclaré qu’il avait été contraint d’emprunter 10 millions de dollars pour payer ses frais juridiques.

En avril, un comité d’arbitrage a condamné Lindell à payer 5 millions de dollars pour avoir perdu son défi électoral « Prouver que Mike avait tort » de 2020, dans lequel les participants devaient trouver la preuve que ses cyberdonnées n’étaient pas des données valides de l’élection de novembre 2020, comme il l’avait fait. prétendait que c’était le cas.

« Pour ceux qui trouvent les preuves, 5 millions sont leur récompense », indique le concours.

Le développeur de logiciels Robert Zeidman a remporté le défi, mais Lindell a refusé de payer. Lindell conteste maintenant la décision du comité d’arbitrage.

Jeudi, Lindell a déclaré à NBC que malgré les difficultés financières qui pèsent sur lui et son entreprise, il envisage de continuer à faire valoir ses revendications électorales volées.

« Je ne cesserai jamais d’essayer de sécuriser nos élections », a-t-il déclaré.

Lindell n’est pas le seul allié de Trump confronté à une action en justice pour frais juridiques impayés liés à de fausses déclarations concernant les élections de 2020.

Le mois dernier, l’avocat de longue date de Rudy Giuliani, Robert Costello, et son cabinet ont poursuivi l’ancien maire de New York pour 1,4 million de dollars d’honoraires impayés.

Giuliani, qui est également poursuivi par Smartmatic, Dominion et Coomer, a été reconnu coupable de diffamation envers deux agents électoraux de Géorgie et fait face à des accusations criminelles connexes dans le comté de Fulton. Il a plaidé non coupable des accusations d’ingérence électorale en Géorgie.

Trump a organisé une collecte de fonds en septembre pour soutenir le fonds de défense juridique de Giuliani.

» cela « ne suffira pas pour s’en sortir ».