Les avocats de Metaverse et le clone Twitter de Meta

Dans un bureau virtuel, l’avocate Madaline Zannes mène des consultations privées avec des clients, rencontre des personnes qui se promènent avec des questions juridiques, organise des conférences et donne des conférences.

Zannes dit qu’il est amusant et plus engageant de rencontrer des clients à distance, par opposition à une interaction plate avec zoom 2D. Le métaverse permet une expérience client plus immersive et imaginative, où ils peuvent se promener dans des salles de sous-commission, des scènes de présentation, une galerie d’art et un bar sur le toit.

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de «loi métaverse», et ce n’est pas un domaine dans lequel les avocats peuvent obtenir une licence, du moins pas encore. Mais de mauvais acteurs tentent déjà d’offrir des services juridiques sans certification. Lire l’histoire complète.

—Amanda Smith

