Les avocats de Marilyn Manson disent que la star de Game Of Thrones, Esme Bianco, a « comploté » des accusations de viol horrible

La star de ROCK, Marilyn Manson, se bat contre les allégations de viol, affirmant non seulement qu’il n’aurait pas violé Esme Bianco, mais que son procès intervient des années après que la fenêtre légale le permet.

La chanteuse assiégée s’est prononcée contre les allégations d’agression sexuelle de l’actrice de Game of Thrones, affirmant qu’elle avait dépassé le délai de prescription lui permettant légalement de le poursuivre.

Manson affirme que les accusations de Bianco dépassent le délai de prescription Crédit : Getty

Bianco « a passé des mois à tracer, à préparer et à peaufiner », selon un communiqué publié par Manson et son équipe juridique, selon TMZ.

Manson et ses avocats vont jusqu’à dire dans le dossier du tribunal que ses allégations faisaient partie d’une « attaque coordonnée » par plusieurs femmes qui prétendent qu’il les a agressées sexuellement.

Les allégations des femmes étaient parce qu’elles tentaient de « chercher cyniquement et malhonnêtement à monétiser et à exploiter le mouvement #MeToo ».

Les documents judiciaires ne précisent pas si Manson a nié avoir eu des relations sexuelles avec les femmes.

Au lieu de cela, le document indique que toutes ses rencontres avec ses accusateurs étaient des relations « consensuelles ».

Ajoutant à la diatribe, le dossier judiciaire de Manson indique que l’histoire de Bianco s’est accumulée en « contes tordus qui ne ressemblent en rien à la réalité ».

Manson et ses avocats affirment dans le dossier que Bianco et ses autres accusateurs espèrent plutôt profiter de son image de choc et confondre cela avec une affirmation horrible mais fabriquée d’abus.

Bianco a déjà affirmé que la rock star l’avait attachée et fouettée, l’avait électrocutée et coupée avec un couteau.

Manson a nié tout acte répréhensible, son avocat affirmant que les affirmations de Bianco sont « prouvablement fausses ».

Bianco affirme que Manson l’a électrocutée, fouettée et coupée avec un couteau Crédit : Paul Bruinooge/Patrick McMullan